Він зауважив, що розглянуті всі можливі варіанти дій російських окупантів і прийняті найбільш ефективні управлінські рішення.

Оперативна обстановка на східних напрямках залишається складною. Противник не полишає наміри вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

Про це повідомив Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, передає Military Media Center. Він зауважив, що росіяни готуються взяти реванш та перехопити оперативну ініціативу.

На Куп'янському напрямку ворог завершує підготовку штурмових загонів, щоденно обстрілює українські позиції з артилерії та мінометів. На Лиманському напрямку продовжується заміна військ на частини 25 армії, які сформовані та перекинуті з території РФ. На Бахмутському напрямку тривають запеклі бої. Ворог намагається утримати займані позиції, але підрозділи ЗСУ вибивають загарбників.

Відео дня

У таких непростих умовах необхідно приймати миттєві та правильні рішення, реагуючи на зміни в характері дій противника та загрози, які виникають з його боку. Саме тому, за словами Сирського, він провів роботу у військових частинах ОТУ Лиман та Соледар. "Спільно з командирами ОТУ, бригад були розглянуті всі можливі варіанти дій противника і прийняті найбільш ефективні управлінські рішення", - зазначив він.

Сирський підкреслив, що основне завдання - забезпечити надійну оборону, не допустити втрату займаних рубежів та позицій на Куп'янському і Лиманському напрямках, а також успішно просунутись вперед та вийти на визначені рубежі на Бахмутському напрямку.

Війна в Україні: новини

За добу ЗСУ відбили численні атаки російських окупантів в районах населених пунктів Луганщини, Донеччини та Запоріжжя. Протягом доби на фронті відбулося 28 бойових зіткнень з ворогом.

За інформацією Генштабу ЗСУ, на Куп’янському напрямку сили оборони відбили атаки противника в районі Новоселівського Луганської області, на Лиманському - в районі Новоєгорівки Луганської області, а на Бахмутському - в районах Залізнянське, Кліщіївка, Біла Гора Донецької області.

Вас також можуть зацікавити новини: