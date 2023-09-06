Оперативна обстановка на східних напрямках залишається складною. Противник не полишає наміри вийти на кордони Донецької та Луганської областей.
Про це повідомив Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, передає Military Media Center. Він зауважив, що росіяни готуються взяти реванш та перехопити оперативну ініціативу.
На Куп'янському напрямку ворог завершує підготовку штурмових загонів, щоденно обстрілює українські позиції з артилерії та мінометів. На Лиманському напрямку продовжується заміна військ на частини 25 армії, які сформовані та перекинуті з території РФ. На Бахмутському напрямку тривають запеклі бої. Ворог намагається утримати займані позиції, але підрозділи ЗСУ вибивають загарбників.
У таких непростих умовах необхідно приймати миттєві та правильні рішення, реагуючи на зміни в характері дій противника та загрози, які виникають з його боку. Саме тому, за словами Сирського, він провів роботу у військових частинах ОТУ Лиман та Соледар. "Спільно з командирами ОТУ, бригад були розглянуті всі можливі варіанти дій противника і прийняті найбільш ефективні управлінські рішення", - зазначив він.
Сирський підкреслив, що основне завдання - забезпечити надійну оборону, не допустити втрату займаних рубежів та позицій на Куп'янському і Лиманському напрямках, а також успішно просунутись вперед та вийти на визначені рубежі на Бахмутському напрямку.
Війна в Україні: новини
За добу ЗСУ відбили численні атаки російських окупантів в районах населених пунктів Луганщини, Донеччини та Запоріжжя. Протягом доби на фронті відбулося 28 бойових зіткнень з ворогом.
За інформацією Генштабу ЗСУ, на Куп’янському напрямку сили оборони відбили атаки противника в районі Новоселівського Луганської області, на Лиманському - в районі Новоєгорівки Луганської області, а на Бахмутському - в районах Залізнянське, Кліщіївка, Біла Гора Донецької області.