Зазначається, що відбулось понад 20 бойових зіткнень по всій лінії фронту.

Сили оборони України успішно відбили атаки російських військ в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 5 вересня.

"На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі північніше Кліщіївки Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Війна в Україні - ситуація на фронті 5 вересня

За даними Генштабу, На низці напрямків росіяни здійснили обстріли позицій Сил оборони та населених пукнтів, застосувавши авіацію, артилерію та інші види озброєння.

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Повідомляється, що ситуація на фронті наступна:

на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області;

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області; на Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області;

противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області; на Куп’янському напрямку противник продовжує завдавати артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах Харківської області;

противник продовжує завдавати артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах Харківської області; на Авдіївському напрямку росіяни обстріляли з артилерії та мінометів населені пункти Донеччини, в тому числі Степове, Авдіївкуа, Сєверне, Невельське;

росіяни обстріляли з артилерії та мінометів населені пункти Донеччини, в тому числі Степове, Авдіївкуа, Сєверне, Невельське; на Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Старомайорського, здійснив обстріли з артилерії понад 10 населених пунктів, серед них Водяне, Новоукраїнка, Шахтарське, Урожайне, Федорівка, Шевченко Донецької області;

ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Старомайорського, здійснив обстріли з артилерії понад 10 населених пунктів, серед них Водяне, Новоукраїнка, Шахтарське, Урожайне, Федорівка, Шевченко Донецької області; на Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Роботиного, Оріхова Запорізької області; артилерійських обстрілів зазнали ще понад 10 населених пунктів;

противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Роботиного, Оріхова Запорізької області; артилерійських обстрілів зазнали ще понад 10 населених пунктів; на Херсонському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Михайлівки та застосував артилерію для ураження ще низки населених пунктів;

ворог завдав авіаційного удару в районі Михайлівки та застосував артилерію для ураження ще низки населених пунктів; на Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Сидорівки Сумської області та Удів, Ветеринарного Харківської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

За даними Генштабу, загалом протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень по всій лінії фронту.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Війна в Україні - Зеленський на фронті

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня стало відомо, що президент Володимир Зеленський відвідав бойові бригади, які захищають Україну на Донецькому напрямку. Згодом у Зеленського повідомили, що він також, під час робочої поїздки до Запорізької області, побував у командних пунктах бойових бригад, які беруть участь у звільненні української землі у складі оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія". Глава держави заслухав доповіді командувачів на напрямках про оперативну обстановку у зоні їхньої відповідальності та дії українських з'єднань щодо деокупації територій. Він також поспілкувався з військовими щодо їхніх потреб та актуальних проблемних питань.

5 вересня стало відомо, що президент України відвідав українських захисників на Бахмутському напрямку та поспілкувався із командирами. ,

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