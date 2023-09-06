Ворог атакував на Донеччині, Луганщині та Запоріжжі.

Впродовж минулої доби українські захисники та захисниці відбили численні атаки російських окупантів в районах населених пунктів Луганщини, Донеччини та Запоріжжя. Протягом доби на фронті відбулося 28 бойових зіткнень з ворогом.

За інформацією Генштабу ЗСУ, на Куп’янському напрямку сили оборони відбили атаки противника в районі Новоселівського Луганської області, на Лиманському - в районі Новоєгорівки Луганської області, а на Бахмутському - в районах Залізнянське, Кліщіївка, Біла Гора Донецької області.

Крім того, наразі на Мар’їнському напрямку українські війська продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Також впродовж доби силам оборони вдалося відбити атаки росіян в районі Роботиного Запорізької області.

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Водночас, за даними Генштабу, українські військові продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Там оборонці закріплюються на досягнутих рубежах та ведуть контрбатарейну боротьбу.

Ситуація на фронті станом на 6 вересня - що відомо

Раніше у Східному угрупованні військ ЗСУ наголосили, що українські військові тримають Бахмут Донецької області під вогневим контролем. Крім того, незважаючи на активні російські обстріли по позиціях ЗСУ на Бахмутському напрямку, Сили оборони продовжують наступати на південному фланзі міста. Зокрема, мають успіхи у бік Кліщіївки.

Командир 2 штурмового батальйону 3 окремої штурмової бригади ЗСУ Дмитро Кухарчук розповів, що з початку контрнаступу українським воїнам вдалося ліквідувати під Бахмутом близько трьох бригад російських загарбників. Водночас, він уточнив, що росіяни постійно задіюють нові резерви та змінюють тактику.

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