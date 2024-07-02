Якщо порівнювати з попередньою поїздкою Сирського два тижні тому, то на фронті додався Торецький напрямок.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів робочу поїздку на Східному фронті, відвідавши бригади Покровського, Курахівського, Времівського, Торецького, Краматорського напрямків, а також тих, які ведуть бої у Вовчанську та під Харковом, повідомляє Генштаб.

Зазначається, що на всіх напрямках тривають жорсткі бойові дії різної інтенсивності. Зокрема, якщо порівнювати з попередньою поїздкою два тижні тому, то на фронті додався Торецький напрямок.

"Складною залишається обстановка на Покровському напрямку. Противник, ставлячи за мету прорив нашої оборони, в черговий раз провів заміну ударних частин, штурмові загони яких повністю втратили боєздатність та продовжив наступальні дії. Попри високі втрати у бронетехніці, ворог продовжує її використання у поєднанні з інтенсивним вогнем артилерії та ударами fpv дронів", – розповів Сирський.

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Він також додав, що Сили оборони посилили цей напрямок резервами, однак він все одно потребує постійної уваги та забезпечення додатковою кількістю боєприпасів і вогневих засобів.

Водночас на інших напрямках, за словами Сирського, інтенсивність бойових дій знизилася, але разом з тим лінія активного фронту збільшилася. Також, за словами Головнокомандуючого, наразі головною проблемою для командирів на фронті є комплектування частин і підрозділів вмотивованими, якісно підготовленими військовослужбовцями.

"Ще одним проблемним питанням є забезпечення сучасними засобами РЕБ і військової ППО, спроможної ефективно боротися з БПЛА противника. Водночас на нашому боці є перевага у кількості і якості бойових коптерів, насамперед бомберів та FPV дронів, та майстерність операторів, які їх застосовують", – додав Сирський.

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Напередодні Newsweek повідомив, що росіяни продовжують використовувати тактику, яка принесла їм успіх в Авдіївці, проникаючи у тил ЗСУ через підземні тунелі.

На думку військового експерта та ветерана АТО Євгена Дикого, Україні потрібно мобілізувати 500 тисяч, а потім набирати щомісяця близько 20 тисяч осіб, аби почати перемагати у війні.

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