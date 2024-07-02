Таку тактику окупанти вже використовували під час захоплення Авдіївки.

Російські війська риють підземні тунелі, щоб проникнути за лінію фронту в Україні та атакувати позиції ЗСУ, пише Newsweek, посилаючись на заяву Міністерства оборони РФ.

Згідно з повідомленням російського відомства в Telegram, російські штурмові підрозділи в Донецькій області захопили "великий опорний пункт українських збройних сил" на східній околиці села Північне, використовуючи підземний тунель

"Військовослужбовці підрозділу потай розчистили та використали тунель довжиною понад 3 кілометри вздовж каналу Сіверський Донець і вийшли в тил добре укріпленого опорного пункту з довготривалими вогневими точками та підземними укриттями", - йдеться в повідомленні Міноборони.

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Після цього росіяни через тунель налагодили постачання штурмових загонів боєприпасами, зброєю та продовольством.

Як зазначають у Міноборони РФ, російські війська, "використовуючи елемент раптовості, повністю захопили опорний пункт, змусивши супротивника здатися або покинути позиції і відступити".

Ця тактика окупантів не нова - про використання росіянами проритих тунелів українські сили повідомляли ще восени минулого року під час боїв за Авдіївку.

"Вони риють їх у безпосередній близькості від наших позицій. По-перше, це сприяє маскуванню. По-друге, вони можуть несподівано з'явитися поруч із нашими позиціями", - заявляли тоді в ЗСУ.

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Раніше в DeepState заявили, що росіяни досягли певних успіхів у Донецькій і Луганській областях, просунувшись у районі Стельмахівки, Макіївки, Євгенівки та Невельського.

Як заявляв представник ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин, російські окупанти продовжують активно штурмувати позиції Сил оборони на напрямку Горлівка-Торецьк. При цьому, за його словами, ворог змінив акцент з Часового Яру більше на Торецький напрямок.

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