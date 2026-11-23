Зокрема, вже в мирний час країни мають бути готові до захисту, міжнародні механізми безпеки потребують змін, а новітні технології мають одразу же впроваджуватися в армії.

Повномасштабна війна Росії проти України змінила уявлення про те, якою має бути ефективна оборона і практичні дії для підтримання справжнього миру. Країни мають бути готовими для війни навіть у мирний час, аби запобігти появі війни у майбутньому. Як повідомив колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram, про це він розповів під час виступу на Міжнародному безпековому форумі в Галіфаксі.

Зокрема, Сирський вважає, що іншим країнам треба засвоїти три уроки з російсько-української війни. По-перше, на його переконання, до оборони треба готуватися в мирний час.

"Мир крихкий. Навіть там, де війна здається неможливою, політичні рішення можуть швидко змінити ситуацію. Сьогодні українські воїни, стримуючи російську агресію, захищають і мир у Європі. Вислів "Хочеш миру - готуйся до війни" залишається актуальним, бо готовність до оборони - одна з умов стримування агресора", - наголосив Сирський.

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По-друге, за його словами, система колективної безпеки потребує змін, оскільки наявні міжнародні механізми не змогли запобігти повномасштабному вторгненню Росії й досі не зупинили війну.

"Масштаби бойових дій в Україні показують, скільки людей, озброєння й ресурсів потребує тривала оборона. Багатьом країнам було б важко витримати таке навантаження самотужки. Потрібні механізми, які дадуть змогу партнерам діяти спільно й вчасно - стримувати агресію та зупиняти її, якщо вона почалася", - додав Сирський.

По-третє, він переконаний, що армія має безперервно розвиватися.

"У цій війні одночасно застосовують озброєння різних поколінь, а нові технології швидко змінюють характер бойових дій. Тому арміям потрібно розвивати власні технології, швидко впроваджувати їх і відповідно змінювати підготовку військ", - заявив Сирський.

Таким чином, на його думку, перевагу здобуває той, хто швидше вчиться й адаптується.

Інші заяви Сирського

Як повідомляв УНІАН, нещодавно колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Силам оборони України вдалося зламати наступальний потенціал російської загарбницької армії. Але перспектива закінчення війни залежить не лише від стійкості українського народу, а й від рівня підтримки з боку українських партнерів і союзників.

Разом з тим, на думку Сирського, наразі немає таких дронів і роботів, які би могли повністю замінити звичайних солдатів.

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