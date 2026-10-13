Україна зламала потенціал Росії до наступу і стримує її від повороту на Європу, - Сирський

Досягнення миру у війні залежить не лише від стійкості українського народу, а й від рівня підтримки з боку українських партнерів і союзників.

Силам оборони України вдалося зламати наступальний потенціал російської загарбницької армії. Але перспектива закінчення війни залежить від кількох чинників. Про це колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив в інтерв’ю для "BBC-Україна".

Сирський пояснив, наскільки складно командувати армією, яка захищає фронт протяжністю 1200 кілометрів: "Треба володіти ситуацією. Ворог має величезну кількість піхоти, повітряно-десантних військ. Його угруповання якраз і створене для ведення наступальних дій. Нам вдалося зламати його потенціал, тобто він зазнав таких втрат, що на сьогодні він майже неспроможний проводити якісь активні наступальні дії", - наголосив Сирський.

Коли завершиться війна та чи виграє Україна

Як відзначив генерал, Україна веде вже майже п'ять років велику війну проти противника, який переважає її буквально у всьому. "Це змагання не тільки воюючих армій. Це змагання технологій, індустріальних можливостей держави. Це змагання і можливості фінансової структури держави. Це змагання коаліцій, тому що кожна країна має своїх партнерів, союзників, які можуть або не можуть забезпечити її необхідною кількістю озброєння", - зауважив Сирський.

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У зв’язку з цим, він не зміг однозначно сказати, чи перемагає Україна:

"Сам факт того, що ми стримуємо цю навалу, яка може розвернутися і піти в Європу, - це вже подвиг нашої держави. Подвиг всього українського народу".

Водночас, як додав генерал, всі війни колись закінчуються. Це, за його словами, роблять політики шляхом переговорів. "Переговори базуються на результатах ведення бойових дій, тому роль армії в результатах цих переговорів визначальна", - сказав Сирський.

Зокрема, він зауважив, що переговори можна вести, маючи "загальний програш" і ситуацію на фронті, яка погіршується, коли армія відступає. "Або ж вести на рівних, коли противник не має суттєвих переваг, а зазнає величезних втрат", - констатував Сирський, додавши, що Росія щоденно втрачає приблизно півтори тисячі військовослужбовців.

При цьому, на його думку, прогрес на шляху досягнення миру залежить від багатьох чинників. Серед них він відзначив стійкість українського народу та підтримку з боку партнерів і союзників України.

Чого очікувати від РФ

Як зазначив Сирський, тенденції свідчать про збільшення технологічного рівня ведення бойових дій. Адже війна триває у космосі, кіберпросторі, у повітрі, на землі і на море, та й навіть під землю.

"Буде продовжуватися рівень роботизації, автоматизації усіх процесів. Навіть звичайна зброя наразі отримує системи управління, які використовують штучний інтелект, щоб підвищити їхні можливості", - сказав генерал.

Крім того, він вважає, що не треба списувати з рахунків звичайне озброєння і бронетехніку. Адже наразі йдуть пошуки засобів активного захисту бронетехніки.

Також, за його словами, будуть зміни тактики ведення бойових дій вже з використанням бронетехніки. Варто очікувати, що кожна одиниця стане настільки складною системою, яка буде використовувати як пасивні засоби захисту, так і активні засоби захисту. Також він прогнозує, що до зміни тактики використання військ можуть привести нові розробки у галузі створення твариноподібних роботів.

Війна з Росією - останні новини

Як повідомляв УНІАН, нещодавно державний секретар США Марко Рубіо заявив, що наразі війна Росії проти України зайшла у "глухий кут", але перспектив для мирного урегулювання шляхом переговорів немає. За його оцінкою, Росія прагне використати зиму для примушення України до капітуляції.

Водночас, президент США Дональд Трамп заявив, що домовився з ініціатором війни Володимиром Путіним про те, що Росія негайно поставить сотні тисяч тонн дизельного пального на американський та світовий ринки. Він вважає, що піся цього світові ціни на дизель почнуть знижуватися.

Водночас, Президент України Володимир Зеленський обурився, що таким чином Трамп допомагає Путіну заробити додаткові кошти на війну проти України. Адже, за його словами, Росія зможе заробити на продажу дизелю великі кошти.

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