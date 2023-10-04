Нашою протиповітряною обороною знищено крилату ракету "Іскандер-К" та 29 ворожих "шахеди".

Минулої доби, 3 жовтня, Сили оборони знищили шість зенітно ракетні комплекси противника. Загалом авіація сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 21 артилерійському засобі противника.

В той же час російські окупанти завдали 5 ракетних та 108 авіаційних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Росія вдарила по Україні крилатою ракетою "Іскандер-К" та запустила 31 ударний БпЛА типу Shahed-136/131.

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"Нашою протиповітряною обороною знищено одну крилату ракету "Іскандер-К" та 29 ворожих "шахеди", - зазначає Генштаб.

В повідомленні сказано, що внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на південному фронті - останні новини

Росія продовжила майже щоденний обстріл Херсона і області. У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що російська армія поцілила керованою авіабомбою по житловому кварталу передмістя Херсону. Через ворожий удар було зруйновано сім будинків, під завалами опинились мирні мешканці. Рятувальники дістали з-під завалів двох людей, одна людина була без ознак життя.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко інформував, що станом на 17-ту годину у Херсонській міській територіальній громаді через обстріли з боку російських окупаційних військ одна людина загинула - чоловік на момент атаки перебував у власному гаражі. Також поранені 9 людей - троє чоловіків, 63 років та двоє по 49, і шестеро жінок - наймолодшій 28 років, найстаршій 77. Всі постраждалі - із передмістя Херсона, яке армія РФ обстріляла сьогодні ще й з авіації.

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