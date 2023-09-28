Також вдарили по двох станціям РЕБ противника.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Також зазначає, що один удар було завдано по зенітно-ракетному комплексу та по двох станціям РЕБ противника. Українськими захисниками було знищено 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Також в Генштабі повідомили, що підрозділами ракетних військ уражено зенітно-ракетний комплекс, 11 артилерійських засобів та склад боєприпасів противника.

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В той же час сьогодні вночі, російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131" Із 39 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" було знищено 31 нашою протиповітряною обороною.

"Загалом, ворог завдав 76 авіаційних ударів та здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення", - повідомляє Генштаб.

При цьому зазначає, що руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Війна в Україні - останні новини

28 вересня, близько 13:10 росіяни завдали авіаракетний удар двома ракетами по Авдіївському коксохімічному заводу. На підприємстві сталась пожежа. Одна з ракет влучила в склад зберігання нафталіну. Обійшлося без постраждалих.

На Запорізькому напрямку штурмовики та розвідники взяли в полон диверсійно-розвідувальну групу російських окупантів. Диверсанти були одягнені у форму українських захисників.

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