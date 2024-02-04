Російська армія здійснила п’ять спроб вибити українських захисників з позицій на лівому березі.

На одному з напрямків українські захисники мінуснули понад півсотні російських загарбників та їхню техніку. Як повідомили у Силах оборони півдня України, ворог продовжує наполегливо штурмувати позиції ЗСУ на лівобережжі Дніпра. За минулу добу загарбники здійснили п’ять спроб вибити українських захисників з позицій.

"Зазнавши втрат, ворожі штурмовики відійшли... Сили оборони надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах", - заявили у ЗСУ.

Наразі підтверджено, що за минулу добу на лівому березі поменшало на 54 окупанти, гармату, міномет, дві одиниці автобронетехніки.

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"Знищено ще один пункт управління БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, та продовжують завдавати удари керованими авіабомбами й некерованими авіаційними ракетами.

Зокрема, протягом бойової доби (з 7.00 до 7.00) ворог завдав два авіаційні удари із застосуванням шести керованих авіабомб та 12 некерованих авіаційних ракет по Червоному Маяку, Зміївці й Кринкам на Херсонщині. Також окупанти застосували 42 FPV-дрони, п’ять ударних БпЛА типу "Ланцет" та скинули з БпЛА різних модифікацій 23 осколкові боєприпаси. Внаслідок скиду розривних боєприпасів пошкоджено приватні будинки та два цивільні автомобілі.

"Минулої доби ворог п’ять разів гатив з артилерії по Херсону. Обстріляні Червоний Маяк, Тягинка, Садове, Кізомис на Херсонщині, Очаків та Дмитрівка на Миколаївщині. Під час артилерійських обстрілів пошкоджено дві багатоповерхівки, близько десятка приватних будинків, прилеглі ділянки газогону та водопроводу", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що через шторм корабельне угруповання згорнуто до двох одиниць – по одному в Чорному та Азовському морях. Ракетоносії заведені в пункти базування.

Ситуація на півдні - що відомо

Нагадаємо, напередодні на Лівобережжі російські загарбники здійснили 7 невдалих штурмів та зазнавши втрат, відійшов на свої попередні позиції. Було отримано підтвердження, що у ворога на лівому березі стало менше на 52 окупанти, гаубицю "Мста-Б", бойову броньовану машину.

Прикордонники показали, як поцілили у "гніздо", в якому ховався російський окупант з антидроновою рушницею, за допомогою якої полював на українські дрони. Засіб радіоелектронної боротьби не врятував окупанта від українського FPV-коптера.

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