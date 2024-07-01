До кінця 2023 року Росія втратила майже 90% своїх довоєнних військ.

Коли російський правитель Володимир Путін вперше перевів війська через кордон, він, ймовірно, не передбачав тривалого конфлікту, який відтоді розгорнувся. Замість швидкої перемоги Росія опинилася в затяжній війні, виявивши значні слабкості у своїй колись грізній армії, повідомляє UK Defence Journal.

"Початковий план Путіна щодо швидкого захоплення України пішов не так, як очікувалося. Українським силам за потужної міжнародної підтримки вдалося протистояти наступу Росії та відкинути його, перетворивши те, що мало бути питанням днів, у конфлікт, який тепер триває понад два роки. Ця стійкість змусила Росію розпочати тривалу та дорогу боротьбу, виявивши тріщини в її військовій броні", - йдеться у матеріалі.

Там додали, що попри прогнози західної розвідки, що Росії знадобляться роки, щоб відновити свої початкові втрати, країна все ж швидко відновила певну силу і витратила на це шалені гроші. Так, у 2024 році РФ виділить на оборону 7% свого ВВП - близько 140 мільярдів доларів. Проте, за даними видання, упродовж наступних трьох років очікується, що військові витрати країни-терориста перевищать 400 мільярдів доларів, а це відображає рішучість Росії підтримувати свої військові зусилля.

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Проблеми з військом та великі втрати

UK Defence Journal пише, щоб поповнити свої сили, Росія стрімко нарощувала чисельність своїх військ. У 2022 році було залучено 300 тисяч нових солдатів, така ж кількість поповнить російську армію до середини 2024 року. Однак багато новобранців майже не навчені військові справі та не мають досвіду.

"Росія також використовувала суперечливі методи вербування, включаючи призов іноземців, ув’язнених і найманців із таких груп, як ПВК "Вагнера". Ці дії викликають серйозні питання щодо довгострокової ефективності та морального духу цих військ", - зазначили у матеріалі.

За даними журналу, війна завдала колосальних втрат ворожій армії, адже лише до кінця 2023 року вона втратила майже 90% довоєнних військ: 120 000 вбитими та 200 000 пораненими. Крім того, серйозних втрат також зазнала техніка РФ: тисячі танків, бойових машин піхоти та артилерійських установок були знищені.

Невизначене майбутнє

Видання пише, що попри інвестиції, збільшення потужності, співпрацю з Китаєм, КНДР чи іншими країнами, майбутнє російської армії залишається невизначеним. Адже швидке збільшення чисельності військ та використання застарілого обладнання може дати лише короткострокові вигоди і водночас створити значні довгострокові ризики.

"Прогнози показують, що до 2026 року Росія може зіткнутися з серйозними проблемами у підтримці своєї бойової потужності та ефективності через виснаження ресурсів і нестабільні практики. Російська армія, яку колись вважали глобальною силою, тепер стоїть перед непевним майбутнім. Війна в Україні виявила критично вразливі місця, від великих втрат у людях і техніці до залежності від іноземної підтримки та суперечливої ​​практики вербування. Хоча Росія продемонструвала стійкість і здатність до швидкого відновлення, довгострокова стійкість її військових зусиль є дуже сумнівною", - наголосив UK Defence Journal.

Що відбувається в російській армії - останні новини

Як писав УНІАН, через брак людей у російській армії позиції ЗСУ почали штурмувати жінки-зечки. Хоча вербувати жінок з тюрем в РФ почали ще з 2023 року, досі з фронту не було новин про їх знищення цілими підрозділами.

"Прошу бути обережними, якщо вони вже на фронті, то майже 100% можуть бути і в тилу… коситимуть під зачухану фронтову жінку, яка зайде вночі у двір і відправить вас у вічний сон", – попереджає боєць "Айдару" Станіслав Бунятов.

Крім того, експерти Defense Express розповіли, коли у Росії закінчаться танки. За їхніми даними, кількість танків Т-80 у хорошому стані в Росії значно скоротилась, тому окупантам доведеться робити ставку на більш масові і старіші Т-55/Т-62, та рідкісніші Т-90.

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