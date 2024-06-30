Хоча вербувати жінок з тюрем в Росії почали ще з 2023 року, досі з фронту не було новин про їх знищення цілими підрозділами.

Росіяни почали використовувати засуджених жінок у боях на фронті. Про це повідомляє боєць 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, позиції Сил оборони біля Яснобродівки (на захід від Донецька) штурмувало "відділення зеків-жінок". Внаслідок бою групу окупанток було знищено.

"Прошу бути обережними, якщо вони вже на фронті, то майже 100% можуть бути і в тилу… коситимуть під зачухану фронтову жЫнку, яка зайде вночі у двір і відправить вас у вічний сон", – попереджає боєць "Айдару".

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Оновлено о 17.10. Пізніше Станіслав Бунятов повідомив, що початкова інформація виявилася не точною: ліквідовано лише одну жінку-загарбницю.

В Росії вербують "зечок" на війну

Як писав УНІАН, ще наприкінці 2022 року, на тлі гучного злету "Групи Вагнера", куди завербували десятки тисяч в’язнів з російських тюрем, у Росії вперше публічно заговорили про необхідність відправки на війну ще й ув’язнених жінок.

Вже у січні 2023 року з'явилися перші свідчення про те, що росіяни відправили на війну першу групу жінок-ув’язнених. До літа 2023 року це явище набуло масового характеру.

Як розповідають джерела, часто жінки самі просилися на війну. Причин для цього дві. По-перше, вони більш схильні вірити пропаганді. По-друге, адміністрації в’язниць навмисне створюють для жінок нестерпні умови тримання, аби вони охочіше йшли на війну.

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