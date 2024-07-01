Якщо Україна та її західні прихильники втратять рішучість, Європа може зіткнутися зі сценарієм, за яким Росія підкорить решту території України, встановить маріонетковий режим і поступово інтегрує більшу частину чи всю країну в нову Російську імперію. Про це йдетья у матеріалі Foreign Policy.
Автори зазначають, що у перспективі це була б "піррова перемога Москви", адже "репресивна імперія намагатиметься перетравити окуповані землі, приборкати неспокійне населення та нести тягар дуже високих військових витрат у нову еру протистояння".
"Москва обміняла б своє середньовічне монгольське ярмо на китайське ярмо 21-го століття — і серйозно залишилася б позаду, коли решта світу вступає в нову зелену та цифрову епоху. Рано чи пізно Росія зіткнеться з розпадом третьої держави за трохи більше ніж століття", - прогнозують автори.Відео дня
При цьому, на їхню думку, перемога Росії та крах української держави мали б надзвичайно тяжкі наслідки і для Європи. Зокрема, можна очікувати десятки мільйонів нових біженців, адже на українських територіях, які окупувала Росія — спочатку в 2014 році, а потім з 2022 року — населення тепер становить "незначну частину того, що було раніше".
"Якщо подібне співвідношення застосовуватиметься до подальших російських завоювань, було б реально розраховувати на 10-15 мільйонів біженців, на додаток до трохи більше ніж 4 мільйона, які вже приймає Європа, які стікають до сусідніх європейських держав", - йдеться у матеріалі.
Також зазначається, що перемога Росії змінила б європейську політику в кількох аспектах. Зокрема, український уряд у вигнанні діяв би з Варшави чи деінде в Центральній Європі.
"Витрати на оборону, які мають сягнути 4 відсотків ВВП у Польщі цього року та принаймні 2 відсотки в більшій частині країн НАТО, мають подвоїтися знову, щоб надійно стримувати загрози з боку дедалі відчайдушнішого російського режиму", - прогнозують журналісти.
На їхню думку, Путін веде свою війну як для того, щоб підпорядкувати собі Україну, так і для того, щоб відновити "баланс світового порядку".
"Наслідки дозволу Росії перемогти в Україні були б катастрофічними для українців, надзвичайно серйозними для безпеки Європи та глибоко дестабілізуючими для решти світу. Зрештою, це, ймовірно, призвело б до краху самої Росії, що поставило б Європу перед цілим рядом інших наслідків, до яких слід готуватися", - резюмує видання.
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