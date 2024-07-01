Наслідки дозволу Росії перемогти в Україні були б надзвичайно серйозними для безпеки Європи та глибоко дестабілізуючими для решти світу.

Якщо Україна та її західні прихильники втратять рішучість, Європа може зіткнутися зі сценарієм, за яким Росія підкорить решту території України, встановить маріонетковий режим і поступово інтегрує більшу частину чи всю країну в нову Російську імперію. Про це йдетья у матеріалі Foreign Policy.

Автори зазначають, що у перспективі це була б "піррова перемога Москви", адже "репресивна імперія намагатиметься перетравити окуповані землі, приборкати неспокійне населення та нести тягар дуже високих військових витрат у нову еру протистояння".

"Москва обміняла б своє середньовічне монгольське ярмо на китайське ярмо 21-го століття — і серйозно залишилася б позаду, коли решта світу вступає в нову зелену та цифрову епоху. Рано чи пізно Росія зіткнеться з розпадом третьої держави за трохи більше ніж століття", - прогнозують автори. Відео дня

При цьому, на їхню думку, перемога Росії та крах української держави мали б надзвичайно тяжкі наслідки і для Європи. Зокрема, можна очікувати десятки мільйонів нових біженців, адже на українських територіях, які окупувала Росія — спочатку в 2014 році, а потім з 2022 року — населення тепер становить "незначну частину того, що було раніше".

"Якщо подібне співвідношення застосовуватиметься до подальших російських завоювань, було б реально розраховувати на 10-15 мільйонів біженців, на додаток до трохи більше ніж 4 мільйона, які вже приймає Європа, які стікають до сусідніх європейських держав", - йдеться у матеріалі.

Також зазначається, що перемога Росії змінила б європейську політику в кількох аспектах. Зокрема, український уряд у вигнанні діяв би з Варшави чи деінде в Центральній Європі.

"Витрати на оборону, які мають сягнути 4 відсотків ВВП у Польщі цього року та принаймні 2 відсотки в більшій частині країн НАТО, мають подвоїтися знову, щоб надійно стримувати загрози з боку дедалі відчайдушнішого російського режиму", - прогнозують журналісти.

На їхню думку, Путін веде свою війну як для того, щоб підпорядкувати собі Україну, так і для того, щоб відновити "баланс світового порядку".

"Наслідки дозволу Росії перемогти в Україні були б катастрофічними для українців, надзвичайно серйозними для безпеки Європи та глибоко дестабілізуючими для решти світу. Зрештою, це, ймовірно, призвело б до краху самої Росії, що поставило б Європу перед цілим рядом інших наслідків, до яких слід готуватися", - резюмує видання.

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