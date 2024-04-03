На ситуацію значною мірою впливає затримка допомоги від США.

У вівторок, 2 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що окупаційні війська захопили близько 400 квадратних кілометрів території України за перші три місяці 2024 року.

Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, швидкість просування противника не обов’язково відображає ширші перспективи російського наступу через вплив на це затримок допомоги від США.

"Шойгу заявив під час селекторної наради з російським військовим керівництвом 2 квітня, що з початку 2024 року російські війська захопили 403 квадратних кілометри території України. ISW спостерігала лише візуальні докази, які дозволяють ISW підтвердити, що російські сили захопили приблизно 305 квадратних кілометрів у період з 1 січня по 1 квітня 2024 року", - йдеться у звіті американських аналітиків.

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Інститут вивчення війни додає, що нестача запасів змушує Україну економити боєприпаси та приділяти пріоритет обмеженим ресурсам для критичних ділянок фронту. Однак водночас зростає ризик російського прориву в інших, менш забезпечених секторах. На фронті панує більша нестабільність лінії фронту, ніж здається, дивлячись на = відносно повільний темп просування росіян.

"Обмеження матеріальних засобів України також пропонують російським силам гнучкість у тому, як вони проводять наступальні операції, що може призвести до з’єднання та нелінійних можливостей для російських сил отримати значний оперативний успіх у майбутньому", - резюмували експерти.

Війна в Україні - боєприпаси для ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, Чехія разом із партнерами працює над тим, щоб Україна могла якомога швидше отримати боєприпаси.

Як відомо, ця країна у лютому 2024 року знайшла 800 000 снарядів, готових для закупівлі за межами Європейського Союзу. За словами прем'єр-міністра країни Петра Фіали, до ініціативи вже приєдналися 20 країн.

Аналітики Інституту вивчення війни у попередньому звіті розповіли, хто і скільки боєприпасів хоче закупити для України.

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