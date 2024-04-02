Питання підтримки України обговорили у Празі.

Чехія разом із партнерами працює над тим, щоб Україна могла якомога швидше отримати боєприпаси. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський після зустрічі в Празі зі своїм естонським колегою Маргусом Цахкною, пише Le Monde.

"Міцний захист України – це захист усіх нас", – наголосив Цахкна. А чеський міністр навів як приклад Естонію, оскільки вона виділяє 2% свого ВВП на оборону. За його словами, до такої мети прагне досягти Прага.

Чеська ініціатива

У лютому 2024 року 17 лютого влада Чехії заявила, що знайшла 800 000 снарядів, готових для закупівлі за межами Європейського Союзу, але для цього потрібне фінансування. У березні Чехія виділила додаткові гроші на закупівлю боєприпасів для України.

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Які країни приєднались до закупівлі снарядів

Німеччина профінансує закупівлю 180 тисяч артилерійських снарядів для України в межах чеської ініціативи.Минулого місяця міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про надання Україні пакету допомоги в розмірі 478 мільйонів євро, не враховуючи підтримку чеської ініціативи щодо боєприпасів.

Португалія приєдналася до чеської ініціативи щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України у третіх країнах. Як повідомляє Міноборони Португалії, на це буде виділено 100 мільйонів євро. Бельгія вирішила виділити 200 млн євро на ініціативу Чехії по закупівлі артилерійських боєприпасів для України.

За словами прем'єр-міністра країни Петра Фіали, до ініціативи вже приєдналися 20 країн.

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