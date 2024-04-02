Низка країн об'єднались, щоб покращити постачання української армії.

США вживають заходів для подвоєння внутрішнього виробництва артилерійських снарядів для підтримки України.

Як пише Інститут вивчення війни, у Bloomberg розповідали про нову домовленість між Штатами та Туреччиною, яка наразі на стаді обговорення. Американці хочуть придбати турецьку вибухівку, щоб збільшити виробництво американських артилерійських снарядів.

Пентагон уклав контракт з американською оборонною компанією General Dynamics Ordnance and Tactical Systems на будівництво трьох виробничих ліній металевих деталей 155-мм артилерійських снарядів у Техасі з турецькими субпідрядниками. При цьому один техаський завод має розпочати виробництво в червні 2024 року.

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Як зазначається помічник міністра армії США з питань закупівель, матеріально-технічного забезпечення та технологій Дуг Буш заявляв, що армія США прагне подвоїти місячне виробництво 155-мм снарядів з 28 000 снарядів на місяць у жовтні 2023 року до приблизно 60 000 снарядів на місяць у жовтні 2024 року. Однак це за умови запропонованих Конгресом додаткових асигнувань. Оскільки законопроект прийнято, тепер це залежить від внутрішнього виробництва вибухових матеріалів у США. Імпорт турецької вибухівки допоможе збільшити виробництво снарядів.

Європейська та азійська допомога

За словами аналітиків, партнери з Європи та Азії продовжують надавати Україні військову та фінансову допомогу, нарощуючи власні оборонно-промислові потужності. Зокрема, 28 березня Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні, до якого входять боєприпаси для танків Leopard, 40-мм і 155-мм артилерійських боєприпасів і розвідувальні безпілотники. Німецький виробник зброї Rheinmetall заявив, що ЄС виділив йому понад 130 мільйонів євро для збільшення виробництва боєприпасів.

Вже 29 березня міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер оголосив про схвалення його країною допомоги обсягом 100 млн євро. Ці гроші підуть на підтримку майбутнього українського парку винищувачів F-16.

1 квітня стало відомо, що Японія виділила Україні $118 млн у рамках проектів Світового банку, спрямованих на відновлення системи охорони здоров'я та житлової інфраструктури. Крім того, дещо раніше японський уряд пом’якшив свої правила передачі оборонного обладнання, що дозволить експортувати винищувачі, які Японія має намір розробити спільно з Великою Британією та Італією та розгорнути до 2035 року. Їх можна буде експортувати в треті країни, але там не має бути бойових дій.

"Європейські країни продовжують зусилля щодо забезпечення України критично важливими артилерійськими боєприпасами, в тому числі через ініціативу під керівництвом Чехії щодо постачання артилерійських боєприпасів для України з-за меж ЄС", - зазначаються аналітики.

28 березня ЗМІ писали, що ініціатива під керівництвом Чехії уклала контракти на суму близько 1,8 мільярда євро на один мільйон артилерійських снарядів для України. Ми почнемо їх отримувати вже цього місяця. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський також оголосив, що Польща "подвоїть" свій внесок в ініціативу, але не сказав конкретних подробиць.

Ще 10 тисяч артснарядів вирішила виділити Німеччина. Керівник ситуаційного центру Міноборони ФРН по Україні генерал-майор Крістіан Фройдінг заявив, що Берлін також підтримає чеську коаліцію і закупить 180 тис. снарядів, які Україна отримає в другій половині 2024 року. Ще 100 тис. снарядів Німеччина поставить Україні наприкінці 2024 року в рамках двосторонньої угоди з невизначеною третьою країною. Несподівано до закупівлі боєприпасів приєдналась й Ісландія.

Боєприпаси для України

Forbes наприкінці березня анонсував, що скоро Україна може бути "завалена" боєприпасами, для них готують кращу артилерію. Україна очікує постачання великої кількості снарядів і готується до цього.

1 квітня стало відомо, що Греція планує надати Україні велику партію снарядів, їх буде передано через Чехію.

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