Бійці ліквідували десятки російських загарбників.

Спецпризначенці ЦСО "А" Служби безпеки України вдало прорідили ряди росіян. Бійці знищили нову партію окупантів та їхньої техніки.

"Цього разу список ворожих втрат поповнили: два танки, дві САУ "Акація", три гармати "Гіацинт-Б", два броньовики, станція РЕБ "Поле-21" та камера відеоспостереження, 25 авто, три вогневі позиції, 13 ворожих укріплень та один склад з боєприпасами. А 72 окупанти різко "вибули з чату", - йдеться у повідомленні прес-центру СБУ.

Крім того, як зазначається, разом із артилеристами Збройних Сил України додатково уражено два "Гради", дві одиниці спецтехніки, шість складів та ще 55 загарбників.

Втрати Росії в Україні станом на 7 липня 2023 - що відомо

Станом на ранок 7 липня загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення склали близько 232 810. За минулу добу бійці Збройних сил України ліквідували 510 загарбників.

Також Сили оборони знищили два ворожі танки, 12 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, одну РСЗВ, чотири засоби ППО, 17 БПЛА оперативно-тактичного рівня, сім крилатих ракет.

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