Також знищено понад 70 одиниць техніки ворога.

За минулу добу сили оборони України ліквідували 510 російських окупантів та знищили понад 70 одиниць техніки ворога. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.07.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 232810 (+510) осіб ліквідовано ", - зазначено у повідомленні.

Також повідомляється, що знищено за вчора: 2 танки (загалом від початку широкомасштабного вторгнення 4070 одиниць), 12 бойових броньованих машин (7944 одиниці), 20 артилерійських систем (4330 одиниць), 1 РСЗВ (658 одиниць), 4 засоби ППО (408 одиниць), 17 БПЛА оперативно-тактичного рівня (3652), 10 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (6898 одиниць), 7 одиниць спецтехніки (612 одиниць).

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Також на цей час ворог втратив в Україні 315 літаків, 309 гелікоптерів, 18 кораблів /катерів.

Втрати Росії - останні новини

Українська авіація та ракетно-артилерійські війська відзвітували про уражені протягом доби ворожі позиції, зокрема, нанесено 8 авіударів по місцях скупчення живої сили окупантів, і ще одному - вдарила артилерія. Авіація сил оборони також знищила 1 зенітно-ракетний комплекс ворога.

Своєю чергою, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили, крім 1 района зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 1 склад боєприпасів, 6 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 3 станції радіоелектронної боротьби окупантів.

Як стверджує Інститут вивчення війни, через нестачу резервів і, відповідно, ротації російські підрозділи на фронті виснажуються на фронті прискореними темпами. Так, призвані за мобілізацією російські військовослужбовці, які діють у Запорізькій області, перебувають на передовій з жовтня 2022 року без будь-якої ротації.

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