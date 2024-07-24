Він звернув увагу, що зараз в Україні воює біля 460 тисяч російських солдатів, при цьому діюча армія США нараховує лише 440 тисяч осіб.

Радник екс-президента США Дональда Трампа, генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлогг прокоментував нашумілий "мирний план", одним з авторів якого він є. За його словами, насправді Трампу представили не план, а доповідь, яка "досить добре розійшлася".

"Ми не говоримо від імені президента, і ми точно не говоримо від імені його кампанії. Отже, це наш документ про те, як, на наш погляд, мирне врегулювання може відбутися у майбутньому. Тобто це – варіант, який президент може використати у разі обрання. Почали відразу казати, що це план, затверджений президентом. Ні, зовсім ні", – сказав він в інтервʼю "Голосу Америки".

Келлогг зауважив, що в "плані" описали історію конфлікту і запропонували варіант дій на майбутнє.

Відео дня

"Ми дуже чітко сказали в нашій статті, що Україна воювала мужньо. В них сильне лідерство. Ми вважаємо, що росіяни очевидно здійснили невиправдане вторгнення в суверенну державу. І це необхідно вирішити. До його честі, коли одна з ведучих дебатів Дейна Беш запитала президента Трамп, чи може Росія втримати захоплені території, він сказав, ні, ні в якому разі. Він сказав це не один раз, він зробив це двічі. З часом усі конфлікти завершуються певним типом переговорів. Тож ви хочете переконатися, що українці не виходять із позиції слабкості, а й з позиції сили. Отже, питання в тому, як це зробити? Як розставити правильні компоненті на свої місця", – продовжив він.

Співавтор документу наголосив, що ніхто ніколи не казав, що "треба лише змусити українців віддати свої землі Росії". Але зауважив, що Україна теж зазнає великих втрат.

"Ми ніколи цього не говорили, ми просто шукаємо вихід. Подивіться на ваші втрати. Лише в Україні, залежно від того, з ким ви говорите, вони становлять від 100 тисяч до 130 тисяч смертей. Це величезні втрати. У Росії їх втричі більше. Для порівняння, у війні у В'єтнамі Сполучені Штати Америки втратили 60 тис. Це була 20-річна війна, з якої ми вийшли. Росіяни, тоді Радянський Союз, втратили 15 тисяч в Афганістані та пішли звідти. Зараз ви говорите про цифри 100 тисяч, 300 тисяч убитих і поранених. Отже, ви або повинні знайти спосіб зупинити війну, або ви хочете, щоб вона тривала без чіткого кінця. І дуже важливо, те, що ми в Америці називаємо "притиснути на гальма". Це не означає, що Україна здається, це не означає, що вони віддають територію, нічого подібного", – пояснив він свою думку.

Кіт Келлог нагадав, що Трамп говорив про необхідність "зупинити вбивства". І якщо Україна і Росія цей "план" відкинуть, то це один розвиток подій.

"Але я думаю, ви почали ставити собі запитання, чи це найкраще для України як нації? Я не дбаю про Росію, я дбаю про Україну. Скажімо, півтора року тому росіяни накивали п’ятами. І якби ми, Захід, тоді надали те обладнання, про яке просив президент Зеленський, то ви, мабуть, могли б завершити справу. Ви могли дійти до Азовського моря через Херсон, розділивши їх (російські сили – ред.) навпіл. І це те, що ви хотіли зробити. Але оскільки Захід, а особливо Америка, дуже повільно постачали вам обладнання та необхідну підтримку, це дозволило росіянам піти в наступ. Тож я певною мірою звинувачую цю адміністрацію (Байдена – ред.) та Захід у тому, що вони не підтримали Україну, коли вони повинні були це зробити", – додав генерал.

Він звернув увагу, що зараз в Україні воює біля 460 тисяч російських солдатів. При цьому діюча армія США нараховує лише 440 тисяч осіб.

"Як покласти цьому край, захистивши Україну і суверенітет України? І – переконатися, що цього ніколи не повториться? Я вживаю термін "зробити Україну Спартою Європи", щоб на них більше ніхто не напав", – сказав Кіт Келлогг.

Журналістка зауважила, що в адміністрації Байдена заявляють, що вони не проти перемовин, але хочуть переконатися, що Україна вступить в них з позиції сили. Проте Келлогг не згоден з цим.

"Як вони їх поставили у позицію сили? Чи США надали Україні F-16? Ні. Чи ми вчасно дали достатні далекобійні потужності? Ні. Чи ми їм дали дозвіл стріляти вглиб Росії? Ні. Чи ми надали їм належну бронетехніку? Ми дали їм 31 танк. 31 танк – це навіть не батальйон в армії Сполучених Штатів. Вони про це говорять, а не роблять. Ми повинні переконатися, як зробити так, щоб справді поставити українців у позицію сили", – резюмував він.

"Мирний план" Трампа

Як повідомлли у ЗМІ, два ключові радники Дональда Трампа – Кіт Келлогг та Фред Фляйц – представили йому план завершення війни в Україні у разі його перемоги на президентських виборах. У документі сказано, що Україна зможе отримати більше американської зброї лише у тому випадку, якщо вступить у мирні переговори. Водночас Росію попередять що будь-яка відмова Москви від переговорів призведе до посилення підтримки України.

Варто зазначити, що цим планом передбачалося припинення вогню на основі переважаючих ліній зіткнення. І Трамп нібито позитивно відреагував на цю стратегію.

Вас також можуть зацікавити новини: