Колишній президент США розглядає план, який підготували його радники.

Два ключові радники Дональда Трампа представили йому план припинення війни в Україні, у разі його перемоги на президентських виборах. План Кіта Келлогга і Фреда Фляйця передбачає, що Україна отримає більше американської зброї, лише якщо вступить у мирні переговори, пише Reuters.

Водночас Сполучені Штати Америки попередять Москву, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України, зазначив генерал-лейтенант у відставці та один з радників Трампа з питань національної безпеки Кіт Келлогг.

Згідно з планом, під час мирних переговорів передбачалося припинення вогню на основі переважаючих ліній зіткнення. Фдяйц заявляє, що колишній президент позитивно відреагував на таку стратегію: "Я не стверджую, що він погодився з нею або погодився з кожним словом, але ми були раді отримати зворотній зв'язок, який ми отримали", –- сказав він.

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Однак прес-секретар Трампа Стівен Чунг заявив, що офіційними слід вважати лише заяви, зроблені самим колишнім президентом або уповноваженими членами його передвиборчої кампанії.

За словами журналістів, стратегія Келлогга і Фляйця є найбільш детальним планом, розробленим соратниками Трампа, який заявив, що зможе швидко врегулювати війну в Україні, якщо переможе на виборах. Це ознаменувало б кардинальну зміну позиції США щодо війни.

Деталі плану

У статті вказано, що основні елементи плану були викладені в загальнодоступній дослідницькій роботі, опублікованій "Інститутом політики "Америка понад усе". Келлог заявив, що в разі перемоги Трампа на виборах буде вкрай важливо швидко посадити Росію і Україну за стіл переговорів.

"Ми говоримо українцям: ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А президенту Росії Володимиру Путіну: ви повинні сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям все необхідне, щоб вбити вас на полі бою", – розповів Келлог.

Згідно з вказаною дослідницькою роботою, Москву також можна примусити до переговорів, відклавши на тривалий час обіцянку членства України в НАТО.

Фляйц підкреслив, що Україні не потрібно формально поступатися територією Росії, згідно з їхнім планом. Проте, за його словами, Київ навряд чи зможе відновити ефективний контроль над усією своєю територією в найближчій перспективі: "Наше занепокоєння викликає те, що ця війна перетворилася на війну на виснаження, яка вб'є ціле покоління молодих людей", – сказав він.

За словами Келлога і Фляйца, для досягнення тривалого миру в Україні потрібні додаткові гарантії безпеки для України. Фляйц додав, що "озброєння України до зубів", ймовірно, буде ключовим елементом цього.

Заяви Трампа щодо України

Кандидат на посаду президента США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що зможе завершити війну РФ проти України за 24 години. Раніше УНІАН писав, що такий план полягає в тому, аби змусити Україну поступитися територіями на користь агресора.

Екс-президент США Дональд Трамп заявив, що його опонент на майбутніх виборах Джо Байден ніколи не повинен був обіцяти Україні членство в НАТО. На думку Трампа, широкомасштабне вторгнення Росії спровокували саме наміри України приєднатися до НАТО.

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