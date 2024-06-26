План завершення війни, розвʼязаної Росією, має базуватися на міжнародному праві, наголосив Подоляк.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував "мирний план" радників кандидата в президенти США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні. Він наголосив, що Україна має чітке розуміння того, що будь-який план припинення війни з Росією повинен базуватися на міжнародному праві, а мир має бути справедливим.

Як наголосив Подоляк в коментарі Reuters, війна не може закінчитися без притягнення Росії до відповідальності. За його словами, заморозити війну, яка триває вже 28-й місяць, на нинішніх лініях фронту було б "дивно", оскільки Росія порушила міжнародне право і перебуває на українській території.

"Україна має абсолютно чітке розуміння, і воно прописане у формулі миру, запропонованій президентом Зеленським, там чітко сказано – мир може бути тільки справедливим, і мир може бути тільки на основі міжнародного права", – наголосив радник керівника ОП.

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Він також підтвердив українську позицію, назвавши умови припинення вогню, оголошені президентом Росії Володимиром Путіним, абсурдними. Агентство нагадало, що Путін заявив, що Росія припинить війну проти України в тому випадку, якщо Київ погодиться "віддати" всі чотири області на сході і півдні, на які претендує Москва.

"Ми бачимо план Путіна – він абсолютно безглуздий", – сказав Подоляк.

"Мирний план" радників Трампа

Раніше агентство Reuters повідомялало, що два ключові радники Дональда Трампа – Кіт Келлогг та Фред Фляйц – представили йому план завершення війни в Україні у разі його перемоги на президентських виборах, які відбудуться вже в листопаді. "Мирний план" передбачає, що Україна зможе отримати більше американської зброї лише у тому випадку, якщо вступить у мирні переговори.

Натомість Росію в Трампа пропонують попередити, що будь-яка відмова Москви від переговорів призведе до посилення підтримки України. Під час мирних переговорів за цим планом передбачалося припинення вогню на основі переважаючих ліній зіткнення.

За словами Фляйца, Дональд Трамп позитивно відреагував на таку стратегію.

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