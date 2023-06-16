За минулу добу росіяни 54 рази обстріляли Херсонську область, випустивши 223 снаряди.

У Херсонській області 15 червня унаслідок обстрілів російськими окупантами двоє людей загинули, ще двоє - зазнали поранень, а внаслідок нічного обстрілу загинуло подружжя, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram-каналі.

Він зазначив, що за минулу добу ворог здійснив 54 обстріли, випустивши 223 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", безпілотників та авіації. Також завдано було і ракетних ударів.

По місту Херсон противник випустив 37 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію двоє людей загинули, ще двоє - дістали поранення", - написав Прокудін.

Згодом він також повідомив, що уночі російська армія вкрила вогнем з реактивної та ствольної артилерії Новоберислав.

"Ворог вів прицільний обстріл житлових будинків. Через влучання в одну з осель загинуло подружжя", - зазначив голова ОВА.

Прокудін додав, що жінка загинула на місці, а чоловіка намагалися врятувати лікарі. Утім, від отриманих поранень він помер дорогою до лікарні.

Війна в Україні - ситуація на півдні

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 16 червня, керівниця Обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк наголосила, що російські окупанти намагаються повертатися на свої позиції на лівобережжі та посилюють обстріли.

За її словами, цієї ночі було близько 40 обстрілів у їхній зоні відповідальності.

"На жаль, є загиблі на Херсонщині. І обстріляно було вісім населених пунктів. Це досить потужний показник за останні дні в умовах, коли люди дійсно ще оговтуються від техногенної катастрофи", - зазначила Гуменюк.