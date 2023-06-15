Росіяни обстріляли Берислав та Козацьке.

Внаслідок чергового російського обстрілу на Херсонщині загинула людина, ще одну - ушпиталили із пораненнями.

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, російська армія обстріляла Берислав та Козацьке. Так, через обстріл Берислава 55-річний чоловік загинув у власній квартирі.

Водночас, внаслідок авіаудару по Козацькому поранено 86-річна жінку, її шпиталізували.

Незважаючи на затоплення своїх позицій через підрив Каховської ГЕС та вимушений відхід на 5-15 кілометрів на деяких ділянках фронту на Херсонщині, російські окупанти продовжують щоденно гатити по Херсону та області з різних типів озброєння.

Раніше Прокудін повідомляв про ворожий обстріл Зеленівки, внаслідок якого загинула 80-річна жінка, а 69-річна - отримала поранення.

Загалом за минулу добу, 14 червня, росіяни здійснили 40 обстрілів по Херсонщині, випустивши 192 снаряди з мінометів, артилерії та "Градів". Ворожі удари припали на житлові квартали населених пунктів області. Двох людей в області було поранено.

Обстріли Херсонщини

Російські окупанти постійно обстрілюють Херсонську область і Херсон. В місті майже не щодня прильоти, при чому окупанти б'ють по цивільній інфраструктурі.

Крім того, ще більшої шкоди регіону окупанти завдали, коли підірвали Каховську ГЕС. На Херсонщині були затоплені десятки населених пунктів.

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