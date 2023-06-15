На півдні російські окупанти відтягнули свої позиції на відстань до 15 км. Це значно знизило інтенсивність обстрілів.
Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі каналу "Ми - Україна". За її словами, завдяки відведенню позицій значно зменшилась кількість обстрілів, адже деякі озброєння вже не можна застосовувати.
"Вода сходить, і вони повертаються до своїх підступних планів. Починають застосовувати на нашій ділянці фронту більш активно ракетні удари та посилювати артилерійську участь", - заявила Гуменюк.
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Минулої доби ЗСУ продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох напрямках і 14 червня домоглися успіхів. Бої тривали в західній частині Донецької області, особливо в районі Макарівки, та у західній частині Запорізької області на південь від Оріхова.
За останні три дні Сили оборони України просунулися на відстань від 200 метрів до 1,4 км і звільнили близько 3 квадратних кілометри.
На Бердянському напрямку бої тривають у районах населених пунктів Макарівка, Новоданилівка та Новопокровка.