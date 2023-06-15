Завдяки цьому значно зменшилась кількість ворожих обстрілів.

На півдні російські окупанти відтягнули свої позиції на відстань до 15 км. Це значно знизило інтенсивність обстрілів.

Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі каналу "Ми - Україна". За її словами, завдяки відведенню позицій значно зменшилась кількість обстрілів, адже деякі озброєння вже не можна застосовувати.

"Вода сходить, і вони повертаються до своїх підступних планів. Починають застосовувати на нашій ділянці фронту більш активно ракетні удари та посилювати артилерійську участь", - заявила Гуменюк.

Останні новини з фронту

Минулої доби ЗСУ продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох напрямках і 14 червня домоглися успіхів. Бої тривали в західній частині Донецької області, особливо в районі Макарівки, та у західній частині Запорізької області на південь від Оріхова.

За останні три дні Сили оборони України просунулися на відстань від 200 метрів до 1,4 км і звільнили близько 3 квадратних кілометри.

На Бердянському напрямку бої тривають у районах населених пунктів Макарівка, Новоданилівка та Новопокровка.

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