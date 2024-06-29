На один з населених пунктів супротивники наступають з чотирьох боків, зазначили аналітики.

Російські загарбники змогли рушити вперед на частині сходу України, зокрема, просунулися у двох населених пунктах, розташованих у Донецькій області - у Соколі та Південному.

Просування супротивників також зафіксовано у районах Новоселівки Першої та Невського, повідомляє DeepState у Telegram. Аналітики також опублікували свіжу карту бойових дій.

На карті видно, що неподалік Новоселівки Першої окупанти намагаються наступати з чотирьох боків.

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Продовжується війна в Україні - сьогодні це варто знати

Увечері 28 червня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що упродовж дня число бойових зіткнень на фронті зросло до 131. Найгарячішою точкою залишався Покровський напрямок - там відбулося 36 бойових зіткнень.

Українські воїни дають окупантам гідну відсіч - знищують багато живої сили й техніки РФ. Загальні втрати ворога на 28 червня 2024 року вже становлять приблизно 540490 окупантів. Крім того, "мінусовано" вже 15480 ворожих бойових броньованих машин.

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