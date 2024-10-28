Економіка агресора та його військові зусилля зазнають все більшого навантаження.

Росія потерпає від економічних проблем та браку людських ресурсів. Це може змусити правителя РФ Володимира Путіна змінити спосіб ведення війни або відшукати спосіб забезпечення ресурсами, щоб зберегти стабільність свого режиму.

"Витрати на підтримання війни зростатимуть, оскільки Росія продовжує витрачати людські ресурси і матеріальні засоби на фронті. Російські ресурси обмежені, і Путін не може не рахуватися з цими витратами нескінченно довго. Російська економіка досягне точки вигорання. Ця точка вигорання завдасть величезних збитків російському суспільству, що може змусити Путіна прийняти важливі рішення про те, як забезпечити ресурсами російську війну або змінити спосіб ведення війни, щоб зберегти стабільність його режиму", - зазначає Інститут вивчення війни.

Як додається, економіка агресора та його військові зусилля зазнають все більшого навантаження. Це створюватиме для Кремля дедалі гостріші виклики у питанні можливості підтримувати війну в довгостроковій перспективі.

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Аналітики згадали публікацію The Washington Post, у якій вказувалось, що російська економіка "перебуває під загрозою перегріву". Видання пояснювало, що надмірно високі військові витрати стимулювали економічне зростання країни-агресорки так, що російські компанії були змушені штучно підвищувати зарплати, аби втримати людей на роботі. Зокрема, вони мали бути конкурентоспроможними на тлі високих заробітків російських військових.

Крім того, ЗМІ нагадало слова очільниці Центрального банку Росії Ельвіри Набіулліни, яка в липні 2024 року наголошувала, що робоча сила та виробничі потужності Росії "майже вичерпані". Приватні компанії все частіше змушені пропонувати зарплати, які в кілька разів перевищують типові середні показники по галузі. Своєю чергою виплати в армію також стрімко зростають, що забезпечувати потік живої сили на фронт.

"Це підкреслює той факт, що Росія не має нескінченного резерву робочої сили і повинна фінансово і соціально рахуватися з постійно зростаючими витратами на поповнення втрат на фронті за рахунок різних шляхів розгортання збройних сил. Путін, найімовірніше, оцінює, що оголошення чергової хвилі часткової мобілізації або запровадження загальної мобілізації буде занадто дорогим для його режиму, і тому вдався до криптомобілізаційних зусиль, які, схоже, створюють все більше і більше навантаження на російську економіку воєнного часу", - йдеться у звіті.

Як додається, залучення військ КНДР підтверджують, що вся путінська система генерування сили є дуже крихкою.

Війна в Україні - наслідки для Росії

У квітні Business Insider прогнозував, що економіка РФ може протриматися ще півтора року, перш ніж почне слабшати. Згодом воно додало, що війна проти України - єдине, що не дає Росії скотитися в рецесію.

Тепер же аналітики вважають, що зростання російської економіки пройшло пік після перегріву в першій половині року. Ситуацію не рятує навіть активне військове виробництво для підтримки війни проти України. Bloomberg пише, що військове виробництво, яке сприяло стрімкому зростанню, продовжує зростати, але вже не може компенсувати спад в інших секторах економіки.

Видання The Washington Post ж вважає, що Росія може дозволити собі вести війну проти України найближчими роками. Цьому сприяють високі доходи від продажу нафти та неефективність західних санкцій.

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