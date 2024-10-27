Витрати Путіна на війну призводять до перегріву економіки, але у нього є ресурси, щоб воювати далі.

Росія може дозволити собі вести війну проти України найближчими роками. Цьому сприяють високі доходи від продажу нафти та неефективність західних санкцій.

Видання The Washington Post пише, що військові витрати, включно з високими виплатами солдатам, сприяли економічному зростанню, а також зростанню зарплат та інфляції, оскільки компанії змушені зіставляти зарплати військових, щоб залучити працівників.

Перегрів економіки частково пояснюється необхідністю замінювати щомісяця близько 20 тисяч солдатів, убитих або поранених, згідно з інформацією Інституту вивчення війни. Губернатори регіонів РФ виплачують нечувані бонуси під час вступу на службу, щоб залучити солдатів.

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На думку аналітиків, Путін неминуче скоротить видатки на освіту, охорону здоров'я та цивільну інфраструктуру, але це ніяк не позначиться на його підтримці, бо він побудував закриту, репресивну автократію, де опозиційні політики перебувають у в'язницях, зазнають переслідувань або не мають права балотуватися.

Попри сильний тиск на економіку, економіст Владислав Іноземцев, співзасновник і старший науковий співробітник Центру аналізу та стратегій у Європі, вважає, що Росія може дозволити собі вести війну найближчі роки. При цьому він не впевнений, чи зможе Україна і Захід так довго оборонятися.

Водночас він вказав, що військово-промисловий комплекс РФ не може виробляти сучасну зброю.

Зі свого боку Олександра Прокопенко з Фонду Карнегі за міжнародний мир каже, що Росія не може надалі нарощувати військове виробництво через брак робочої сили і санкції.

"Хоча торгівля з такими країнами, як Китай, допомагає російській економіці, санкції істотно обмежили можливості Кремля з модернізації збройних сил, звузивши доступ до найважливіших компонентів і створивши вузькі місця в ланцюжках поставок і фінансових операціях", - сказала вона, додавши, що довгострокові перспективи похмурі.

На думку старшого наукового співробітника Брукінгського інституту Робіна Брукса, здатність Москви продовжувати війну протягом багатьох років пояснюється невдачами західних санкцій, спричиненими лобіюванням у Європі та відсутністю політичної волі.

"Зрештою, ви хочете, щоб війну відчули прості громадяни в Росії", - сказав Брукс. "Якщо вона не відчувається простими громадянами, тоді що ми робимо? Ви хочете, щоб вони бурчали з приводу Путіна і його рішень, але якщо вони зможуть купити західні авто, то немає проблем, ми неефективні".

Брукс вважає, що Захід може скоротити доходи Росії від продажу нафти, запровадивши санкції проти російських танкерів, включно з тіньовим флотом, який транспортує 45% "чорного золота". Він також може посилити і забезпечити дотримання "нафтового ліміту". За його словами, автократи уважно стежать за провалом санкцій.

Економіка Росії наближається до краху - останні новини

У квітні Business Insider прогнозував, що економіка РФ може протриматися ще півтора року, перш ніж почне слабшати.

Зі свого боку видання Bloomberg писало, що російська економіка, яка потерпає від величезних витрат на війну проти України, може різко сповільнитися через санкції проти ключових секторів.

23 жовтня аналітики повідомили, що зростання економіки Путіна пройшло пік після перегріву в першій половині року. Ситуацію не рятує навіть активне військове виробництво для підтримки війни проти України.

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