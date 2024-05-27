Зокрема, союзники не доставляють в Україну усю термінову допомогу, щодо якої раніше бралися зобов'язання.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг наголошує, що союзники Альянсу не виконують тих обіцянок, які зобов'язалися робити з метою посилення термінових потреб України для захисту у війні з російськими загарбниками. Про це Столтенберг заявив під час виступу на весняній сесії Парламентської асамблеї НАТО в Софії (Болгарія).

"Проблема полягає у тому, що впродовж останніх місяців ми не передали Україні те, що ми пообіцяли. Сполучені Штати витратили шість місяців на узгодження нового пакету допомоги. Європейські союзники, які пообіцяли один мільйон боєприпасів, нічого не поставили й близько до цієї кількості боєприпасів до України", - сказав Столтенберг.

Також генеральний секретар Альянсу нагадав, що у квітні міністри оборони НАТО зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським. Тоді Зеленський наголосив на нагальній необхідності посилення протиповітряної оборони, особливо щодо передових систем ППО, таких як Patriot і SAMP/T.

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"Окрім Німеччини, яка передала одну додаткову систему Patriot, союзники не виконали того, що пообіцяли стосовно протиповітряної оборони", - наголосив Столтенберг.

При цьому, за його словами, ці "прогалини і затримки" у постачанні військової допомоги призводять до наслідків в Україні.

За його словами, факт полягає у тому, що якщо українці не отримують боєприпаси, засоби протиповітряної оборону, і якщо не надходять інші поставки, то у такій ситуації стає складніше захищати українську землю. Зокрема, російська перевага у засобах ведення вогню і нездатність українців збивати російські ракети призводить до наслідків.

"Саме через це нині ситуація на полі бою складна. Ми бачимо наслідки, до яких призводять повітряні удари, ракетні удари", - додав Столтенберг.

З цієї причини, як наголосив генеральний секретар НАТО, існує термінова потреба, аби союзники нарощували зусилля для надання підтримки України.

Допомога для України - деталі

14 травня Зеленський зустрів американську делегацію на чолі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і наголосив, що для захисту Харкова і області необхідно два додаткові зенітно-ракетні комплекси Patriot. Також глава держави заявив, що потрібно якомога швидше доставити нову військову допомогу для України, затверджену в США.

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