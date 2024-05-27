ЗСУ мають успіх на окремих ділянках фронту на Харківщині, - Генштаб

Українські військові покращують рубежі оборони у Харківські області.

Збройні сили України мають успіх на окремих ділянках фронту на Харківщині.

Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Протягом минулої доби відбулося 120 бойових зіткнень", - йдеться у зведенні.

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За даними Генштабу, загалом ворог завдав по позиціях українських військ та населених пунктах чотири ракетних удари із застосуванням 17 ракет, 61 авіаудар (зокрема із застосуванням 98 КАБів), понад 3400 обстрілів з різних видів озброєння, в тому числі 102 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Також противник застосував понад тисячу дронів-камікадзе та інших ударних БпЛА.

Водночас, за минулу добу Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили пункт управління противника, 17 районів зосередження особового складу та ще один важливий об’єкт окупантів.

При цьому, від початку цієї доби відбулося 29 бойових зіткнень. Загарбники здійснили 706 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах, у тому числі 24 – із застосуванням РСЗВ. Ворог завдав три авіаційні удари із застосуванням семи керованих авіабомб. Ще 51 раз окупанти атакували дронами-камікадзе.

Як сказано у зведенні, на Харківському напрямку українські воїни сьогодні відбили атаку агресора в напрямку Липців. "Українські підрозділи втілюють заходи з покращення рубежів оборони, на окремих ділянках мають успіх", - наголошується у зведенні.

У Генштабі уточнюють, що за вчорашню добу росіяни втратили на цьому напрямку 191 окупанта, серед яких 63 особи – це безповоротні втрати. Крім того, українські воїни знищили два танки, дві артилерійські системи, дев’ять БпЛА та 11 автомобілів і сім одиниць спецтехніки. Завдано ураження також по 24 бліндажах противника.

Крім того, на Куп’янському напрямку від початку доби противник чотири рази намагався покращити тактичне положення. Напружена ситуація в районі Петропавлівки. У районах населених пунктів Степова Новоселівка та Невське атаки відбиті. Триває бій у районі Греківки. Ситуація контрольована.

"За минулу добу на Куп’янському напрямку, за уточненими даними, загальні втрати ворога склали 114 осіб, з них 42 – безповоротні. Знищено одну зенітну установку, одну МТ-ЛБ та два склади боєприпасів. Пошкоджено ще одну артсистему противника", - йдеться у зведенні.

Також, на Сіверському напрямку українські воїни відбивали п’ять штурмових дій загарбників. Зупинено три атаки. Продовжуються бойові зіткнення в районах Спірного та Виїмки. Ситуація напружена.

На Краматорському напрямку противник вчинив невдалу спробу атакувати в районі Кліщіївки.

Разом з тим, на Покровському напрямку Сили оборони вживають заходів щодо недопущення просування противника. Тривають бойові дії поблизу населених пунктів Сокіл, Уманське та Невельське. Відбито атаку в районі Новолександрівки.

За даними Генштабу, за минулу добу на цьому напрямку ворог втратив 263 особи убитими та пораненими. Знищено танк окупантів, шість бойових броньованих машин, два авто та два міномети. Крім того, пошкоджено один танк, БТР та три автомобілі.

До того ж, на Курахівському напрямку триває чотири бойові зіткнення в районах Красногорівки, Новомихайлівки, Парасковіївки та Костянтинівки. Ситуація динамічна та залишається під контролем Сил оборони.

На Времівському напрямку сьогодні ведеться оборонний бій неподалік Старомайорського. Ситуація контрольована.

При цьому, на Оріхівському напрямку штурмових дій противника не відбувалося. Водночас агресор здійснює інтенсивний вогневий вплив на позиції українських військ з метою витіснення особового складу з переднього краю оборони.

На Придніпровському напрямку, а саме – на плацдармах на лівому березі річки Дніпро, відбито дві атаки ворога в районі села Кринки. Втрат позицій не допущено.

Війна в Україні - останні новини з фронті

Як повідомляв УНІАН, раніше командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Збройних сил України Юрій Федоренко заявив, що Сили оборони готуються до можливого наступу РФ на нових ділянках фронту. Наразі війська РФ на Харківському напрямку зосередилися на захопленні Вовчанська, але сил та засобів у противника достатньо для того, щоб відкрити ще одну ділянку фронту для наступальних дій.

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