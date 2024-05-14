Глава держави заявив, що потрібно якомога швидше доставити нову військову допомогу для України, затверджену в США.

Президент України Володимир Зеленський зустрів американську делегацію на чолі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і наголомив, що для захисту Харкова і області необхідно два додаткові зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном у Києві.

Глава держави сказав, що затвердження Сполученими Штатами рішення про нову допомогу для України має вирішальне значення.

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"Для нас дуже важливо отримати її якомога швидше", - сказав Зеленський.

При цьому, президент звернув на нагальну потребу посилення протиповітряної оборони України, оскільки системи і засоби ППО - це "найбільший дефіцит" для Сил оборони.

"Я думаю, що це найбільша проблема. І ми дійсно сьогодні потребуємо два "Петріоти" для Харкова і Харківської області", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що цивільні і військові на Харківщині живуть в умовах постійних ракетних обстрілів з боку Росії.

"Звісно, я хочу обговорити безпекові гарантії, як наші команди працюють над ними, і мирний саміт, який дуже важливий для України. Нам потрібна участь не лише Сполучених Штатів. Нам потрібна допомога від президента Байдена і від вас, аби залучити якомога більше країн до саміту миру", - наголосив Зеленський.

Блінкен в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, У вівторок, 14 травня, до Києва прибув державний секретар США Ентоні Блінкен. Це перший візит топ-чиновника США в Україну після ухвалення пакету військової допомоги на 61 мільярд доларів.

Блінкен прибув до Києва поїздом рано вранці. Він сподівається "надіслати потужний сигнал заспокоєння українцям, які, очевидно, перебувають у дуже важкій хвилині".

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