Зазначається, що попри значну кількісну перевагу, втрати російських загарбників у 7-8 разів вищі, аніж у ЗСУ.

Росія тримає на Бахмутському напрямку 52 тисячі солдат, загалом на сході - близько 150 тисяч особового складу армії РФ. Про це начальник прес-служби Східного угруповання військ Ілля Євлаш сказав в ефірі телемарафону.

"52 тисячі особового складу та приблизно десь 274 танки вони на Бахмутському напрямку утримують, понад тисячу бойових броньованих машин, і також 150 артилерійських систем і трохи більше 120 реактивних систем залпового вогню", - наголосив Євлаш.

Водночас, усього на східному напрямку російські загарбники тримають близько 150 тисяч солдат і багато техніки.

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"Близько тисячі танків. Також близько 3 тисяч бойових броньованих машин. Десь тисячу артилерійських систем і близько 600 реактивних систем залпового вогню", - додав Євлаш.

Він назвав ці окупаційні сили потужним угрупуванням, але Силам оборони України вдається не дати ворогу прорвати українську оборону.

"Більше того, навіть меншими силами, маючи домінацію противника в повітрі, ми продовжуємо рухатися вперед, і навіть з меншими втратами. Втрати противника зазвичай перевищують наші в 7-8 разів. Що суперечить взагалі будь-які військовій логіці та науці, і показує цю мужність, відвагу наших Сил оборони", - відзначив Євлаш.

За його словами, на південному фланзі в районі Бахмута Сили оборони України мають успіхи, продовжують просування і вибивання ворога з раніше займаних позицій.

"Ворог складний, з боями, але відходить, огризається. Проте, наші мужні захисники завдяки відвазі, самопожертві і неймовірному подвигу продовжують рухатися та вибивати його з посадок і населених пунктів на цьому напрямку", - сказав Євлаш.

Він сказав, що минулої доби противник продовжував завдавати потужних артилерійських обстрілів вздовж усієї лінії зіткнення, і зокрема, на Бахмутському напрямку окупанти 590 разів застосовували різні артилерійські системи різних калібрів. Відбулось 16 бойових зіткнень. Ще тричі противник застосовував авіацію.

"Окрім цього, 280 окупантів було ліквідовано. Ще 2 взято в полон", - наголосив Євлаш.

Разом з тим, Сили оборони України знищили дві 152-мм гармати Д-20 та одну Д-30, а також шість авто, якими здійснювався підвіз окупантів і боєприпасів до лінії зіткнення. Ще знищено один командно-спостережний пункт роти окупантів на Бахмутському напрямку та 2 спостережні пункти для зенітних ракетних комплексів БУК.

Також було знищено один ворожий безпілотник "Зала".

Втрати Росії в Україні - дані Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії в Україні з початку повномасштабного вторгнення становлять близько 272 тисяч 320 людей особового складу. Сили оборони України за минулу добу знищили 530 російських загарбників.

Також РФ втратила не менше 4620 танків, 8828 бойових броньованих машин, 6003 артилерійські системи, 776 реактивних систем залпового вогню, 523 засоби ППО, 4742 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 8537 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

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