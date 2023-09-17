Також знищено 15 артилерійських систем, 4 танки і 4 бойових броньованих машини.

Сили оборони України за минулу добу знищили 530 російських загарбників, загальна кількість втрат противника з початку повномасштабного вторгнення становить близько 272 тисяч 320 осіб, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Також Сили оборони продовжують ударними темпами нищити ворожу техніку.

Так, з початку повномасштабної війни знищено 4620 танків ворога (+4 за минулу добу), 8828 бойових броньованих машин (+4 за добу), 6003 артилерійські системи (+15), 776 реактивних систем залпового вогню (+2), 523 засоби ППО (+2), 4742 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+4), 8537 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+12), та 896 одиниць спеціальної техніки (+5).

Відео дня

Не змінилася кількість знищених літаків – 315, гелікоптерів – 316, крилатих ракет ‒ 1455, кораблів/катерів ‒ 20, підводних човнів - 1.

Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони України за добу відбили 13 атак російських загарбників в районі Кліщіївки Донецької області. За даними Генштабу, ЗСУ продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, відтіснили противника з займаних позицій у районі Кліщіївки.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що українське просування на заході Запорізької області, ймовірно, змусило російське командування віддати перевагу російській обороні там і передислоковувати елітні формування від російської оборони біля Бахмута.

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