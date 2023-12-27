Бригадний генерал не вважає, що ситуація на фронті зайшла у глухий кут.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський прокоментував результати початого влітку контрнаступу ЗСУ.

Про це він сказав в інтерв’ю ВВС. "Ворог використовує свої сильні сторони – це живу силу, ділянки мінування, підготовлені позиції, а також готовність без жалю кидати на смерть особовий склад. Перевага в авіації. Дуже велика щільність мінних полів, насиченість бойових порядків ворога, протитанкових засобів, засобів радіоелектронної боротьби та ударних дронів. А також - неможливість використання нами в повному обсязі броньованої техніки, що ускладнювало наші активні просування, а також вплинуло на швидкість наступальних дій", - зауважив Тарнавський.

Він підкреслив, що ворог добре підготував оборону. "Це одна із найсильніших армій світу. Її оборона складалася не з одного, а з декількох рубежів. Противник звів ці оборонні рубежі не за один місяць, а впродовж того періоду, коли ми готувалися до наступальних дій. Тому що розвідка працює цілодобово", - підкреслив генерал.

Відео дня

При цьому, зазначив він, наші військові не злякалися і робили те, що повинні були робити.

"Так, воно було повільніше, набагато повільніше, ніж ми бачили це в попередніх війнах, читали в книжках чи нам розказували. Сьогодні змінюється тактика, змінюється співвідношення сил і засобів, змінюються засоби впливу як на військо, яке наступає, так і на військо, яке обороняється", - сказав Тарнавський.

За його словами, сьогодні активізувалася робота радіоелектронна – це і дрони-камікадзе, і спостереження.

"Це війна майбутнього. Ми всі вчимося на цих помилках, робимо висновки. При цьому я скажу, ми, можливо, не подолали ту глибину, але ми зробили той ривок, який дає подих на подальші наші наступальні дії", - підкреслив генерал.

Він не згоден з тим, що ситуація на фронті зайшла в глухий кут.

"Я думаю, ще ні. На сьогодні вона має точні логістичні результати… І те, що ворог не досягнув до цього часу заявлених цілей, це вже значний успіх українського народу і його війська. Найголовніша помилка ворога – це те, що він не розраховував на таке об'єднання нашої нації, на підтримку, яка сьогодні продовжується. Тому, якщо хтось каже, що це глухий кут – ні, це не глухий кут, це сьогодні наш стан", - сказав Тарнавський.

Інші заяви Тарнавського про війну

Генерал вважає, що наступний рік може бути важчим для України. "Тому що ми повинні закінчувати ведення бойових дій і звільнення наших територій. І чим ближче до виконання цього завдання, головної мети – виходу на наші кордони, воно буде ще складніше", - пояснив Тарнавський.

Вас також можуть зацікавити новини: