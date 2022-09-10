Терорист вважає, що ситуація фактично переростає у стратегічну поразку.

Терорист Ігор Стрілков-Гіркін влаштував непідробну паніку через успіхи Збройних сил України на Харківщині. Він вважає, що росіяни провалили вже все, що могли.

Про це він написав у Telegram.

Зокрема, Гіркін заявив, що окупанти нібито залишили нібито 2/3 частини Куп'янська. Однак росіяни рапортують, що це було "правильним тактичним рішенням" - "піти за водний рубіж та організувати там оборону". Проте терорист висміяв таку версію.

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"Для довідки - у цей час року річку Оскол переходять пішки в брід майже в будь-якому місці і якоихось серйозних перешкод для гусеничної та колісної всюдихідної техніки взагалі нема. На обличчя - гостра оперативна криза, що триває, на широкій ділянці фронту, що вже переросла у велику поразку. Зараз, по суті, мова нашої сторони може йти лише про те, як припинити її подальше поглиблення та не допустити переростання оперативної поразки – у стратегічну... Хоча загалом вона вже переросла. "Бій за ініціативу" противник уже виграв. Тепер мова має йти про те, щоб не дати ЗСУ оточити та знищити великі з'єднання наших військ", - заявив Гіркін.

При цьому він констатував, що нібито передбачив такий розвиток подій, а також додав, що має дані про атаки та прориви ЗСУ на Лиманському та Лисичанському напрямках. Донецьк – під сильним обстрілом.

Нагадаємо, окупаційні війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну, атакували військові та цивільні об'єкти й захоплювали населені пункти, зокрема, в Харківській області

Армія України дає гідну відсіч окупантам й наприкінці серпня пішла у контрнаступ. 9 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що наші воїни на Харківщині звільнили понад 30 населених пунктів.

Вчора стало відомо, що Збройні сили України, ймовірно, протягом наступних 72 годин звільнять Куп'янськ від російських окупантів.

А сьогодні британська розвідка повідомила, що українські частини тепер загрожують Куп'янську і його захоплення буде значним ударом для Росії.

Як заявив військовий експерт Олег Жданов, звільнення Куп'янська від окупантів є дуже важливим для ЗСУ, оскільки це повністю переріже логістику ізюмського угруповання російських військ.

Радниця голови ОВА Наталія Попова підтвердила, що українські військові звільнили від російських окупантів Куп’янськ на Харківщині.

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