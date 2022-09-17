У тимчасово окупованому Херсоні лунають потужні вибухи.
Про це повідомляє Суспільне.
Вибухи пролунали під вечір, проте в той час на території Херсонської області не була оголошена повітряна тривога.
У місцевих пабліках з'явилася інформація, що у різних районах Херсона чути автоматні черги. Нібито йдуть вуличні бої. Припускають, що між собою влаштували розбірки російські військові.
Окрім того, як пишуть телеграм-канали, звуки вибухів були чути і в Новій Каховці. Як повідомляє "Збройні сили України.Війна з окупантами", удари припали на військові об'єкти окупантів.
В якому районі Херсона лунають вибухи наразі невідомо. Офіційної інформації щодо вибухів від української сторони поки що немає.
Як повідомляв УНІАН, в тимчасово окупованому Херсоні знищено понад 180 російських військових. Зазначається, що ЗСУ завдали удару по території, де розміщувався особовий склад та військова техніка противника, ще 10 вересня.