У місцевих пабліках з'явилася інформація, що у різних районах Херсона чути автоматні черги.

У тимчасово окупованому Херсоні лунають потужні вибухи.

Про це повідомляє Суспільне.

Вибухи пролунали під вечір, проте в той час на території Херсонської області не була оголошена повітряна тривога.

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У місцевих пабліках з'явилася інформація, що у різних районах Херсона чути автоматні черги. Нібито йдуть вуличні бої. Припускають, що між собою влаштували розбірки російські військові.

Окрім того, як пишуть телеграм-канали, звуки вибухів були чути і в Новій Каховці. Як повідомляє "Збройні сили України.Війна з окупантами", удари припали на військові об'єкти окупантів.

В якому районі Херсона лунають вибухи наразі невідомо. Офіційної інформації щодо вибухів від української сторони поки що немає.

Як повідомляв УНІАН, в тимчасово окупованому Херсоні знищено понад 180 російських військових. Зазначається, що ЗСУ завдали удару по території, де розміщувався особовий склад та військова техніка противника, ще 10 вересня.

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