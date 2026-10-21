Трамп жертвує життями українців заради власних політичних інтересів, - NYT

Увага, яку Трамп приділяє Путіну, лише підштовхує останнього до ще більшої агресії – як в Україні, так і за її межами.

З моменту повернення президента США Дональда Трампа до Білого дому минулого року він коливався між політикою умиротворення президента Росії Володимира Путіна та неохочою допомогою Україні у захисті від вторгнення РФ. Протягом останніх двох тижнів Трамп різко змінив курс на політику умиротворення. У відчайдушній спробі знизити ціни на бензин перед проміжними виборами він тепер допомагає Путіну вести війну, пише The New York Times.

Видання вказало, що 9 жовтня Трамп оголосив, що скасує санкції щодо експорту російського дизельного палива до Сполучених Штатів – крок, який сприятиме розвитку російської економіки та військового виробництва.

Потім він пішов ще далі, підписавши указ, яким скасував інші санкції. Окрім цього, очільник Білого дому вжив заходів, які не мають чіткого економічного обґрунтування і, навпаки, здаються спрямованими лише на те, щоб догодити Путіну.

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Серед них – нові обмеження на надання послуг Starshield, супутникової мережі під керівництвом Ілона Маска, яку українські війська використовують для захисту від російських авіаударів.

"Хоча Білий дім заперечує свою причетність, Маск заявив, що лише американські збройні сили, а в кінцевому рахунку – президент, могли видати наказ про обмеження надання послуг", - нагадується в статті.

Видання наголошує, що Трамп надає підтримку автократичному лідеру та небезпечному супротивнику Сполучених Штатів, який веде жорстоку війну проти демократичного сусіда.

Припускається, що президент США робить це частково через слабку надію, що ціни на бензин, які стрімко зросли через його безрозсудну війну в Ірані, впадуть протягом наступних двох тижнів і допоможуть республіканцям уникнути значних втрат на проміжних виборах.

"Він завдає шкоди національним інтересам Америки і, ймовірно, жертвує життями українців заради власних політичних інтересів", - зазначає видання.

В статті додається, що на кону в Україні стоїть набагато більше, ніж доля однієї нації.

"Ця війна є випробуванням на те, чи зможе авторитарна експансія досягти успіху за допомогою військової сили у XXI столітті – чи, навпаки, чи зможе Захід об’єднатися, щоб захистити демократію та життя невинних людей".

Видання констатує, що останні політичні кроки Трампа викликають особливе розчарування, оскільки цього року Україна досягла значного прогресу. З січня по середину жовтня українські війська відвоювали приблизно 400 квадратних миль території (1036 квадратних кілометрів, - прим. ред), а українські безпілотники завдали ударів углиб території Росії.

"За підтримки Сполучених Штатів та Західної Європи Україна має шанс перетворити війну Путіна на принизливу патову ситуацію або поразку", - вважає видання.

Натомість увага, яку Трамп приділяє Путіну, лише підштовхує останнього до ще більшої агресії – як в Україні, так і за її межами.

"Вбачаючи Захід слабким і роз’єднаним, Путін розпочав кампанію ледь прихованих атак і провокацій проти інших регіонів Європи. Російські дрони, ракети та винищувачі вторглися в повітряний простір НАТО над Польщею, Румунією та країнами Балтії", - нагадується в статті.

Як адміністрація Байдена, так і прихильники України в Конгресі справедливо встановили межі американської підтримки України.

Вказується, що оскільки Україна не є членом НАТО, і Сполучені Штати не повинні відправляти війська для участі в цій війні.

Водночас, значна частина фінансової підтримки Києва має надходити із Західної Європи, яка вже занадто довго перекладала відповідальність за захист континенту на американські збройні сили.

"Проте Вашингтон може і повинен відігравати вирішальну роль у захисті української демократії від російської агресії", - вказується в публікації.

Видання вважає, що в першу чергу, Білий дім повинен скасувати обмеження щодо системи Starshield, оскільки Україна покладається на цю супутникову мережу для захисту від російських ракетних атак.

Також адміністрація США має забезпечити виконання закону, названого на честь сенатора Грема. Цей закон передбачав застосування санкцій та інших заходів проти російського енергетичного сектору, який допомагає фінансувати війну в Україні.

"Протягом останніх чотирьох з половиною років народ України продемонстрував надихаючу хоробрість. Він спростував прогнози експертів і відбив російське вторгнення. Понад 125 000 українців загинули, а ще півмільйона отримали поранення. Багато хто живе у постійному страху й готується до важкої зими. Вони ведуть боротьбу, яка приносить користь усьому вільному світу. А Трамп бореться лише за себе", - підсумувало видання.

Заяви Трампа про війну в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами президента США Дональда Трампа, Україні слід укласти угоду з РФ, оскільки Росія нібито "рухається вперед". Трамп стверджує, що Росія нібито хоче закінчити війну, але продовжує захоплювати територію України. Очільник Білого дому зазначив, що Росія - дуже велика країна, яка має багато людей. Він додав, що їх можна залучити, тоді як Україні немає звідки взяти людей. При цьому, президент США впевнений, що Зеленському та Трампу "не обов’язково перебувати в одній кімнаті" для укладення угоди.

Також ми писали, що WP зазначає, що в Кремлі розцінюють нещодавній розворот президента США проти українського лідера як великий успіх і вже передчувають перемогу. Видання додає, що посилення тиску Трампа на Зеленського може означати, що президент США намагається змусити Україну укласти угоду на вигідних для Москви умовах – і це може статися вже до кінця року. За словами експерта з питань Росії з вашингтонського Фонду Карнегі за міжнародний мир Ендрю Вайсса, Росія намагається використати адміністрацію Трампа, щоб домогтися від українців здачі Донбасу. Проте експерт припускає, що на цій поступці РФ не зупиниться.

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