Підспівує Путіну: Трамп назвав причину, чому Україні потрібно укласти угоду з РФ

Він стверджує, що Росія нібито хоче закінчити війну, але продовжує захоплювати територію України.

Президент США Дональд Трамп закликав Україну укласти угоду з РФ, оскільки Росія нібито "рухається вперед". Про це пише Clash Report.

"Україна має прагнути укласти угоду. США витратили величезні кошти, Європа теж витратила величезні кошти, і зараз Європа втомилася від цього. Якщо вони не укладуть угоду, ситуація, на мій погляд, буде лише погіршуватися", - заявив він.

Трамп стверджує, що Росія нібито хоче закінчити війну, але продовжує захоплювати територію України.

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"Росія - велика машина, яка рухається вперед. Вони захопили великий шматок землі. Тиждень за тижнем захопленої землі стає більше. Росіяни просто марширують уперед. У них безмежні запаси людей, тоді як у України їх немає", - сказав президент США, відповідаючи на запитання, чи відновився мирний процес після сьогоднішньої зустрічі.

Політик назвав Росію "великою державою", у якої "невичерпний запас людей".

"І якщо вони не укладуть угоду, зрештою все просто стане - на мою думку, все справді стане гірше. Росія - дуже велика країна. У них багато людей. У них багато людей, яких вони можуть залучити. Україні нізвідки взяти багато людей. І настав час укласти угоду. І я так кажу. Але пам’ятайте ось що. Ми багато чого надали Україні. Ми не отримали абсолютно нічого натомість, крім горя, смертей і колосальних фінансових втрат. Ми надали неймовірні обсяги обладнання та військової техніки - переважно військового обладнання, але також обладнання всіх видів. І настав час", - заявив президент США.

За словами Трампа, Путіну та Зеленському "не обов’язково перебувати в одній кімнаті" для укладення угоди:

"Гадаю, я можу організувати це й по-іншому. Їм важко перебувати в одній кімнаті. Мені байдуже, як це буде зроблено".

Переговори з РФ

Раніше Politico повідомляло, що під час візиту до Москви спецпосланець президента Трампа Стів Віткофф запропонує російському диктатору Володимиру Путіну прямі переговори з президентом Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.

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