На момент загибелі захиснику України було 26 років

Відомий український вівчар Михайло Кознюк із села Буковець загинув у боях з російськими окупантами. Він отримав важке поранення під час російських артилерійських обстрілів.

За даними Верховинської селищної ради, Кознюк пішов служити за контрактом 26 грудня 2021 року. Він служив головним сержантом другої гірничо-штурмової роти. На момент загибелі захиснику України було 26 років.

"Пам'ятайте, герої не вмирають. Вони своїми вчинками спонукають нас рухатися далі, крок за кроком борючись за перемогу. Таким прикладом для нас назавжди залишиться Михайло. Щирі співчуття і низький уклін батькам Марії Миколаївні та Івану Юрійовичу, всім рідним за справжнього героя України", – йдеться в повідомленні.

Михайло Кознюк став відомий на всю Україну в 2015 році на виході в ефір одного з телеканалів сюжет про пастуха, в яких він розповів про особливості своєї роботи на унікальному карпатському діалекті.

Ситуація на фронті - що відомо

Станом на 13 лютого Росія зосереджує основні зусилля на веденні наступу на Авдіївському, Бахмутському, Новопавлівському, Куп'янському та Лиманському напрямках. При цьому окупанти понесе серйозні втрати.

Крім того, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну особовий склад російської армії скоротився приблизно на 138340 окупантів.

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