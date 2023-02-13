Також відбили ворожі атаки в районні Кремінної, Бахмута та ще 8 населених пунктів.

Українські воїни завдали 8 авіаударів по районах зосередження окупантів, також 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів, повідомляє Генштаб ЗСУ а своїй сторінці у Facebook.

"Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів, а також 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. А наші ракетники і артилеристи уразили 10 районів зосередження живої сили, 1 позицію протиповітряної оборони та 3 склади боєприпасів противника", - йдеться у повідомленні.

Тим часом, за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Кремінна і Білогорівка на Луганщині; Виїмка, Федорівка, Васюківка, Бахмут, Іванівське і Кліщіївка Донецької області та Залізничне на Запоріжжі.

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У Генштабі також наголосили, що противник зазнає значних втрат, особливо у живій силі. Зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Росія пішла в наступ - невдачі РФ під Вугледаром

Напередодні Інститут вивчення війни констатував початок нового наступу Росії на Луганську область. Це узгоджується з даними розвідки, яка відзначала, що Путін наказав захопити Донбас до березня.

Тим не менше, за словами Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, ЗСУ вдалося повернути деякі втрачені позиції.

За даними нідерландського OSINT-проекту Oryx, тільки за три дні наступу під Вугледаром і Авдіївкою російські загарбники втратили щонайменше 103 одиниці військової техніки. Серед втрат 36 бойових танків. Втрати РФ під Вугледаром і Бахмутом підтверджує британська розвідка. Результати таких штурмів для РФ були мінімальними.

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