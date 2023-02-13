За минулу добу, 12 лютого, українські воїни ліквідували ще 560 російських окупантів, що насмілилися воювати проти України.
Таким чином, загальні втрати російських загарбників з 24 лютого 2022 року досягли приблизно 138340 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Також станом на 13 лютого 2023 року на українській землі знищено цілу купу російської військової техніки. Зокрема:
☠️ танків - 3283 одиниці (+3 за минулу добу);
☠️ бойових броньованих машин - 6492 (+4 за добу);
☠️ артилерійських систем - 2290 (+3);
☠️ реактивних систем залпового вогню - 465;
☠️ засобів протиповітряної оборони - 234;
☠️ літаків - 296;
☠️ гелікоптерів - 286;
☠️ безпілотників оперативно-тактичного рівня - 2007;
☠️ крилатих ракет - 857;
☠️ кораблів/катерів - 18;
☠️ автомобільної техніки та автоцистерн - 5150 (+2);
☠️ спеціальної техніки - 217 одиниць.
У Генштабі також додали, що остаточні втрати російських загарбників на українській землі уточнюються.
Війна в Україні - останні новини
Як повідомляв УНІАН, останніми днями українські воїни активно нищили російських окупантів. Зокрема, гарні "врожаї" з мертвих росіян збирали на Бахмутському, Вугледарському напрямках.
Так, на Вугледарському напрямку була розгромлена елітна 155-та бригада морської піхоти ЗС РФ. Російські війська втрачали від 150 до 300 морських піхотинців на день під Вугледаром.
За даними нідерландського OSINT-проекту Oryx, тільки за три дні наступу під Вугледаром і Авдіївкою російські загарбники втратили щонайменше 103 одиниці військової техніки. Серед втрат 36 бойових танків. Втрати РФ під Вугледаром і Бахмутом підтверджує британська розвідка. Результати таких штурмів для РФ були мінімальними.
У сьогоднішньому ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що українські воїни минулої доби завдали 8 авіаударів по районах зосередження окупантів, також 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також відбили ворожі атаки в районні Кремінної, Бахмута та ще 8 населених пунктів.