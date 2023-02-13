Окрім сотень окупантів українські захисники знищили ворожі танки, бойові броньовані машини та артилерійські системи.

За минулу добу, 12 лютого, українські воїни ліквідували ще 560 російських окупантів, що насмілилися воювати проти України.

Таким чином, загальні втрати російських загарбників з 24 лютого 2022 року досягли приблизно 138340 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Також станом на 13 лютого 2023 року на українській землі знищено цілу купу російської військової техніки. Зокрема:

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☠️ танків - 3283 одиниці (+3 за минулу добу);

☠️ бойових броньованих машин - 6492 (+4 за добу);

☠️ артилерійських систем - 2290 (+3);

☠️ реактивних систем залпового вогню - 465;

☠️ засобів протиповітряної оборони - 234;

☠️ літаків - 296;

☠️ гелікоптерів - 286;

☠️ безпілотників оперативно-тактичного рівня - 2007;

☠️ крилатих ракет - 857;

☠️ кораблів/катерів - 18;

☠️ автомобільної техніки та автоцистерн - 5150 (+2);

☠️ спеціальної техніки - 217 одиниць.

У Генштабі також додали, що остаточні втрати російських загарбників на українській землі уточнюються.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, останніми днями українські воїни активно нищили російських окупантів. Зокрема, гарні "врожаї" з мертвих росіян збирали на Бахмутському, Вугледарському напрямках.

Так, на Вугледарському напрямку була розгромлена елітна 155-та бригада морської піхоти ЗС РФ. Російські війська втрачали від 150 до 300 морських піхотинців на день під Вугледаром.

За даними нідерландського OSINT-проекту Oryx, тільки за три дні наступу під Вугледаром і Авдіївкою російські загарбники втратили щонайменше 103 одиниці військової техніки. Серед втрат 36 бойових танків. Втрати РФ під Вугледаром і Бахмутом підтверджує британська розвідка. Результати таких штурмів для РФ були мінімальними.

У сьогоднішньому ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що українські воїни минулої доби завдали 8 авіаударів по районах зосередження окупантів, також 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також відбили ворожі атаки в районні Кремінної, Бахмута та ще 8 населених пунктів.

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