Патрік Сандерс заявив, що війна в будь-якому випадку повинна закінчитися перемогою України.

Загроза з боку Російської Федерації збережеться, навіть якщо Україна виграє війну. Північноатлантичний альянс допоміг українській армії підготуватися до захисту.

Генерал Патрік Сандерс закликав східний фланг НАТО "і коли не списувати з рахунків" Росію, заявивши, що, попри те, що Москва зіткнулася з невдачами у своєму вторгненні, її "наміри були розкриті світу".

"Незалежно від того, чим закінчиться ця війна - а вона повинна закінчитися перемогою України-я вважаю, що російська загроза залишиться", - заявив він на щорічній конференції Rusi Land Warfare Conference.

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Віддаючи належне хоробрості і самопожертві України, він сказав, що НАТО дало час "модернізуватися", навчитися і забезпечити готовність, щоб стримувати Росію.

"Ми повинні зробити більше. Ми в боргу перед Україною", - сказав він.

Втрати Росії в Україні за станом на 26 червня - що відомо

26 червня заступник глави Міноборони Ганна Маляр повідомила, що за підсумками минулого тижня на фронті загальні втрати Сил оборони вбитими виявилися у вісім разів нижчими, ніж у особового складу російських окупантів.

При цьому в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що загальні бойові втрати особового складу противника станом на 26 червня орієнтовно склали 225 580 осіб.

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