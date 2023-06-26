Загалом з початку війни ЗСУ відправили у пекло 225 тисяч 580 окупантів.

Втрати РФ на війні в Україні значно зросли упродовж минулої доби - були ліквідовані ще 950 російських загарбників.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, загальні бойові втрати особового складу противника станом на 26 червня орієнтовно склали 225 тисяч 580 осіб.

Також ЗСУ знищили 14 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, 16 одиниць автомобільної техніки, 5 одиниць спецтехніки та один танк.

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Крім того, було знищено 10 БПЛА.

Ситуація на фронті в Україні - що відбувається зараз

За данисми Генштабу, російські окупанти намагалися наступати на п’яти напрямках на фронті, але їхні зусилля були марні. Ворог зосереджує свої основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках - там протягом доби там відбулося 36 бойових зіткнень.

Водночас на Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування українських військ.

У Генштабі зазначили, що підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки, 4 склади боєприпасів, станцію РЕБ, 10 артилерійських підрозділів ворога.

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