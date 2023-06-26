У Міноборони підбили фронтові підсумки тижня.

За підсумками минулого тижня на фронті загальні втрати ЗСУ вбитими виявилися у 8 разів нижчими, ніж у російської окупаційної армії. Про це повідомила у своєму телеграм заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона зазначила, що протягом тижня на фронті розвивалися паралельно як наступальні зусилля ЗСУ на півдні та сході, так і наступальні дії ворога – на сході.

"Російські окупаційні війська чинять потужний опір, водночас зазнають значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Загиблих за минулий тиждень у ворога у 8 разів більше ніж у нас", – повідомила Маляр.

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За тиждень українська авіація, ракетні війська та артилерія знищили 17 зенітно-ракетних комплексів ворога, що, за словами Маляр, значно знизило можливості ворога щодо боротьби з нашою авіацією та БПЛА. Вражено 11 ворожих пунктів управління та 7 складів з боєприпасами.

"Окрім того, знищено сотні одиниць ворожої техніки серед яких танки, гелікоптери, артилерійські системи. Приміром, 2 ворожих гелікоптера Ка-52 та один Мі-24, а також 48 із 51 іранських ударних БпЛА типу "Shahed-131/136", – зазначила Маляр.

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За даними Генштабу ЗСУ, лише за останню добу втрати РФ на війні в Україні склали близько 950 осіб убитими. Загалом же з початку вторгнення агресор втратив вже близько 225 тисяч солдатів. Також знищено тисячі одиниць бойової техніки різних типів.

З початку контрнаступу ЗСУ визволили вже близько 130 кв. км. Протягом тижня крім півдня українські війська почали контрнаступальні дії на сході – в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки та Курдюмівки і на кожному з напрямків просунулися від 1 до 2 км.

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