Фрегати повинні були патрулювати акваторію поблизу Криму.

Активність Чорноморського флоту РФ в Криму помітно знизилася після жовтневої атаки морських дронів.

Як пишуть в Twitter OSINT-дослідники, обидва військові фрегати в порту. До патрулювання їх не залучають.

"Ще кілька тижнів тому це було неможливо уявити. Російських військових кораблів, що патрулюють порт, не видно. Обидва фрегати класу "Адмірал Григорович" в порту", - йдеться в повідомленні аналітиків.

Морська атака в Севастопольській бухті 29 жовтня - що відомо

Вранці 29 жовтня група морських дронів вразила пришвартовані у Севастопольській бухті російські кораблі.

Серед пошкоджених виявилися три кораблі: класу "Адмірал Макаров" (який загрожував українським містам "Калібрами"), "Адмірал Григорович", а також тральщик "Іван Голубець", які згодом "були виведені з боєздатного стану".

На думку експертів, брати участь в атаці могли українські безекіпажні катери (БЕК). Згідно з іншим варіантом, судна пошкодили британські надводні USV.

В іншому OSINT-дослідженні йшлося, що російські військові намагалися збити БПЛА, в тому числі з вертольота. Щоб приховати атаку на флот, кремлівські пропагандисти підпалили поблизу бухти шини - нібито для сюжету раптових навчань мобілізованих.

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