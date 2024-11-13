Росіяни через своїх "воєнкорів" масштабуватимуть власні плани для того, аби поширювати паніку, каже Коваленко.

Російські окупаційні війська готуються до штурмових дій на Запорізькому напрямку. Йдеться про тактичні штурмові дії в районах кількох населених пунктів.

Таку заяву зробив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді нацбезпеки і оборони України Андрій Коваленко. Він акцентував, що ворог намагається посіяти паніку.

"Сил для наступу на саме Запоріжжя у ворога немає. Натомість, росіяни через воєнкорів масштабуватимуть власні плани для того, аби поширювати паніку", – пояснив він.

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За словами Коваленка, росіяни також розглядають Курахівський напрямок, як "частину можливих дій в Запорізькій області".

"Саме ж Запоріжжя ворог обстрілює з повітря, на жаль", – констатував керівник ЦПД.

Війна в Україні: загроза нового наступу РФ

The Economist повідомляє, що Росія готує штурм Запоріжжя. У матеріалі видання зазначається, що в Запорізькій області "починаються бої за те, що, на думку української розвідки, буде штурмом столиці області, важливого промислового центру".

Раніше речник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що новий наступ російських загарбників може початися "з дня на день". Він попереджав, що ворог перекидає підготовлені штурмові групи на передові позиції в південній частині Запорізької області.

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