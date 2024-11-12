На цьому напрямку вже починаються бої.

Наразі ініціатива в російсько-українській війні належить кремлівському правителю Путіну, тому пропозиція припинити вогонь з його боку малоймовірна.

Як йдеться у статті The Economist, для початку Москва прагне закінчити кілька боїв. Журналісти вважають неминучим відступ українських військ з Курахового, оскільки окупанти переважають там щонайменше в шість разів. Також вони ппишуть про відступ українських сил з територій Курської області, на повернення яких Кремль кинув своїх солдатів та військовослужбовців Північної Кореї:

"У Запорізькій області також починаються бої за те, що, на думку української розвідки, буде штурмом столиці області, важливого промислового центру".

Запорізький напрямок

Сьогодні в Силах оборони півдня повідомили, що окупаційні війська Російської Федерації активізувалися на Оріхівському, Времівському та Гуляйпільському напрямках. Загарбники відправляють на передові позиції свої штурмові групи.

Відео дня

Вчора український лейтенант "Алекс" повідомляв про просування російських сил на лівому фланзі від Гуляйполя. За його словами, до кордону Дніпропетровщини окупантам залишилося менше дев'яти кілометрів.

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