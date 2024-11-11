За оцінками розвідки, росіяни планують задіяти бронетехніку та значну кількість БПЛА, каже Волошин.

Росія може розпочати новий наступ на півдні України. Це може статися "з дня на день", повідомляє Reuters із посиланням на речника Сил оборони півдня Владислава Волошина.

Зазначається, що Росія перекидає підготовлені штурмові групи на передові позиції в південній частині Запорізької області. Окупанти готуються до наступу.

"(Наступ) може розпочатися найближчим часом, ми навіть не говоримо про тижні, ми очікуємо, що це може статися з дня на день", – заявив Волошин.

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Наразі не зрозуміло, чи буде це великий наступальний порив, чи окремі штурми з боку окупантів. За оцінками розвідки, росіяни планують задіяти бронетехніку та значну кількість БПЛА, зауважив речник:

"Вони готують як бронегрупи, так і легку техніку – баггі, мотоцикли – для проведення цих штурмових операцій".

За словами Волошина, окупаційні війська РФ вже провели попередню розвідку і посилили повітряні удари на півдні за останні кілька тижнів приблизно на 30-40%. Ворог використовує бомбардувальники і некеровані авіаційні ракети. додав він.

Війна в Україні: важливі новини

Наступ російських військ на території Курської області обернувся катастрофою для диктатора Путіна та його генералів. Як повідомляє аналітик видання BILD Юліан Рьопке, за перші три дні ворог зазнав серйозних втрат.

Тим часом росіяни пошкодили греблю Курахівського водосховища. За даними Донецької ОВА, удар по греблі потенційно несе загрозу жителям населених пунктів на річці Вовчій.

Зазначимо, що ситуація навколо самого Курахового Донецької області погіршується. Ворог уже заходить на околиці міста, пише DeepState.

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