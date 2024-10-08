У ЦПД розповіли, чим займаються північнокорейські військові на Донбасі та в Криму

Обмежений контингент інженерних військ працює в тилових частинах у Донецькій і Луганській областях, у Криму та Бєлгородській області.

Північнокорейська армія, за оцінками південнокорейської розвідки, має 10 інженерних бригад. В Україну хотіли направити близько половини складу. Про це розповів голова Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.

За його словами, наразі бойові піхотні, артилерійські або ракетні підрозділи для участі в повномасштабній війні на боці агресора не спрямовувалися в Україну, пише Фокус.

Обмежений контингент інженерних військ працює в тилових частинах у Донецькій і Луганській областях, у Криму та Бєлгородській області. Безпосередньо в Донецьку вони перебували на об'єктах, куди прилітали українські снаряди, тому вже зазнали втрат, розповів Коваленко.

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"Пхеньян відправляє корейських військових супроводжувати вантажі і прибувають вони залізницею. Не секрет, що до 45% обсягу боєприпасів армії Росії виробляють у КНДР. Номенклатура різна: від артилерійських і мінометних до балістичних ракет KN23", - пояснив він.

Війська КНДР в Україні - що відомо

Раніше видання Kyiv Post, посилаючись на свої джерела в розвідці, заявило, що українські військові знищили шестеро офіцерів армії Північної Кореї під час удару по окупованій території Донецької області 3 жовтня. Як стало відомо, вони прибули на переговори з російськими окупантами.

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