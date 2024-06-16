У супротивників є успіх в одному із сіл Донецької області, стверджують аналітики.

Триває повномасштабна російсько-українська війна, і окупантам вдалося просунутися в Покровському районі Донецької області.

Супротивники змогли рушити вперед біля села Сокіл, повідомили аналітики DeepState. Крім того, за відомостями експертів, загарбники мають успіх в одному з населених пунктів. Експерти також оновили карту бойових дій. На карті видно, що на Сокіл загарбники рухалися з одного напрямку.

"Ворог просунувся біля Сокола… та в Новоолександрівці…", - йдеться у повідомленні.

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Супротивники вже тривалий час намагаються рухатися вперед на Донбасі на низці напрямків й отримують від українських воїнів гідну відсіч та зазнають серйозних втрат у живій силі та техніці. Варто зазначити, що загальні втрати ворога на 16 червня 2024 року становлять 526 310 окупантів. Крім того, вже "мінусовано" 7 956 російських танків.

У ніч на 16 червня Генштаб Збройних сил повідомив, що станом на 22:00 15 числа на фронті відбулося 91 бойове зіткнення. "Гаряче" було на Покровському напрямку - там зафіксовано 33 боєзіткнення.

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