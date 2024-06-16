Українські військові продовжують завдавати втрат окупантам.

Станом на 22:00 15 червня на передовій відбулося 91 бойове зіткнення. Найгарячіше було на Покровському напрямку, водночас на Времівському активність ворога зросла утричі.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що на Харківському напрямку протягом дня українські захисники успішно зупинили шість спроб противника покращити своє становище в районах Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському та Лиманському напрямках загалом кількість бойових зіткнень збільшилась до 15. 12 атак станом на 22:00 було відбито, три боєзіткнення тривали в районах Греківки та Невського.

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На Сіверському напрямку ворог чотири рази невдало намагався атакувати наші позиції в районах Верхньокам’янського та Роздолівки. Також успіху не мали чотири спроби витіснити наших оборонців в районах Григорівки, Часового Яру та Кліщіївки на Краматорському напрямку.

"На Покровському напрямку досі гаряче. Від початку доби кількість боєзіткнень збільшилась до 33. Найбільша активність противника зберігається з району Очеретиного. Ворог не полишає спроб вклинитися в наші бойові порядки поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Воздвиженки, Калинового, Сокола, Новоселівки Першої, Карлівки та Уманського. Силами оборони уже відбито 25 атак агресора, вісім боїв іще тривають", – зауважили в Генштабі.

За попередніми даними, за добу на цьому напрямку втрати окупантів складають 232 особи, з них 86 – безповоротні. Також нищено одну бойову броньовану машину, два міномети на п’ять автомобілів. Пошкоджено три гармати, міномет та автомобіль.

Тим часом на Курахівському напрямку ворог здійснив 11 штурмових дій в районах Невельського, Красногорівки, Георгієвки, Побєди, Парасковіївки, Новомихайлівки та Костянтинівки. Станом на 22:00 дев’ять атак було успішно відбито. Напруженою залишалася обстановка в районі Красногорівки, де на той час тривали два боєзіткнення.

"У порівнянні з минулою добою, активність російських окупантів на Времівському напрямку збільшилася втричі. За сьогодні агресор десять разів штурмував передній край оборони в районах Водяного, Урожайного та Старомайорського. Ситуація напружена. Вживаються заходи щодо стабілізації обстановки. На Оріхівському напрямку успіху не мали три атаки ворога в районах Малої Токмачки та Роботиного. Втрат позицій та територій не допущено. На Придніпровському напрямку чергова спроба ворога атакувати позиції наших воїнів в районі Кринок зазнала невдачі", – йдеться у повідомленні.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Зазначається, що протягом доби, 15 червня, противник завдав по території України два ракетних та 39 авіаційних ударів із застосуванням 48 КАБів, задіяв 423 дрони-камікадзе. Ворог здійснив понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Війна в Україні: це варто знати

У Вовчанську російські окупанти потрапили в оточення на заводі. Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що вони або здадуться полон, або будуть двохсотими. Він наголосив, що зараз їжу та боєкомплект оточеним загарбникам постачають дронами, проте це ненадійний логістичний елемент.

Тим часом артилерійська перевага окупантів над ЗСУ значно скоротилася. На початку року вона становила 7 до 1, а зараз – знизилася до 5 до 1, пише Washington Post. Видання зазначає, що російські війська все ще просуваються вздовж лінії фронту і, ймовірно, робитимуть це протягом усього літа.

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